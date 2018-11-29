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"Минская волна" приглашает поучаствовать в новогоднем концерте-поздравлении в радиоэфире
Хочется уже Новый год отмечать, а надо работать?
"Минская волна" предлагает возможность окунуться в новогоднее веселье прямо на рабочем месте и отметить праздник, приняв участие в уникальном концерте поздравлении в эфире радио.
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Хочется уже Новый год отмечать, а надо работать? "Минская волна" предлагает возможность окунуться в новогоднее веселье прямо на рабочем месте и отметить праздник,...
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