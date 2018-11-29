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Чем заменить мясо в пост?

30.11.2018 08:12 — Разное | Интерфакс  
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Питание во время поста – времени, когда люди отказывают себе в мясе и других продуктах животного происхождения, должно оставаться полноценным и обогащенным витаминами и микроэлементами. Отказываться от белка или значительно его сокращать в этот период не следует. Портал www.interfax.by разбирался, чем же заменить мясо во время поста, чтобы ваш рацион оставался и питательным и многообразным.

Какие растительные продукты богаты белком?

Орехи;

Бобовые;

Грибы;

Сырые семечки;

Соя

В пост употреблять эти продукты необходимо чаще. Более того, чтобы содержащийся в них белок лучше усваивался, рекомендовано сочетать их с большим количеством зелени и цельнозерновых злаков (хлебцы, цельнозерновой хлеб и т.д.).

Чтобы не испытывать голод в период изменения рациона питания, хорошо бы запастись арахисом и киноа.

Рецепты для поста

Фалафель

Ингредиенты: нут - 500 г, лук репчатый - 1 шт, чеснок - 4 зубчика, перец острый - 1 шт, петрушка - 30 г, сухари панировочные - 3 ст.ложки, разрыхлитель - 10 г (1 пакетик), соль - 1,5 ч.ложка, зира измельченная - 2 ч.ложки, кориандр (измельченные зерна) - 1,5 ч. л, масло растительное - 700 мл.

Способ приготовления: Нут хорошо промыть и замочить в холодной воде на 12 часов. Измельчить размягченный нут в мясорубке, таким же образом превратить в  кашицу лук, чеснок, перец и петрушку. Все тщательно перемешать. Сформировать небольшие котлетки-шарики размером чуть больше ореха. Жарить в кипящем масле до золотистого цвета.

Салат из ростков фасоли

Ингредиенты: ростки фасоли - 250 г; зеленый болгарский перец - 1 шт., лук-порей - 1 шт., помидор - 1 шт., рубленая зелень петрушки - 1 ст. ложка, чеснок - 2 зубчика, соевый соус - 1 ст. ложка, бальзамический уксус - 1 ст. ложка, кунжутное масло - 2 ст. ложки.

Способ приготовления: залить ростки кипятком на 2 минуты, затем воду слить, а ростки охладить. Перец и помидор нарезать брусочками, лук-порей - тонкими колечками.

Отдельно соединить масло, бальзамический уксус, соевый соус, измельченный чеснок. Все тщательно перемещать. Соединить все компоненты салата и полить соусом, тщательно перемешать, дать немного постоять.

Перед подачей на стол посыпать салат зеленью петрушки.

Рулеты из баклажанов с ореховой пастой

Ингредиенты: 3 средних баклажана; растительное масло для жарки; 1 стакан очищенных грецких орехов; 3 зубчика чеснока; 1 пучок кинзы; 2 чайные ложки хмели-сунели; 1 чайная ложка соли; 2  столовые ложки виноградного уксуса; по 2 небольших пучка шпината и укропа.

Способ приготовления: Баклажаны порежьте пластинами, замочите в слегка подсоленной воде на 30 минут, после чего обжарьте с обеих сторон. Готовые баклажаны выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жар.

Измельчите орехи, чеснок и кинзу с помощью блендера. Получившуюся пасту разбавьте кипяченой водой до консистенции густой сметаны. Добавьте приправы, уксус и рубленую зелень.

Выложите получившуюся начинку на обжаренные баклажаны и сверните их рулетами. Подавайте охлажденными.

Соевое мясо по-японски

Ингредиенты: 200 грамм соевого гуляша; 3 больших почищенных апельсина; 2 столовые ложки растительного масла; 1 пучок зеленого лука; 1 чайная ложка горчицы; половина стакана абрикосов без косточек; 0,5 стакана нарезанных свежих шампиньонов; 1 столовая ложка горчицы; соль по вкусу.

Способ приготовления: Отварить гуляш до полуготовности. После жарить его без крышки в течение 15-20 минут. С апельсинов снять тонкую белую кожицу, нарезать их как можно мельче, а абрикосы необходимо оставить целиком. Перемешать фрукты с горчицей. Половину полученной смеси нужно выложить сверху мяса. Посолить.

В кастрюлю налить растительное масло, сложить в нее шампиньоны и измельченный зеленый лук. Жарить в течение 5-10 минут до мягкости грибов, после этого добавить все остальные фрукты и небольшое количество кипяченой воды.

Сою тушить еще в течение 5-10 минут. Мясо сложить в большую глубокую тарелку, сверху мяса выложить грибы и фрукты, украсить дольками апельсина.

 
 
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Питание во время поста – времени, когда люди отказывают себе в мясе и других продуктах животного происхождения, должно оставаться полноценным и обогащенным...
 
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