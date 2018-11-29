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Кофе и чай во время беременности лучше исключить из рациона - ученые

30.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Группа ученых выяснила, что содержащийся в кофе и чае кофеин оказывает негативное воздействие на плод во время беременности.

Исследователи изучили данные 941 матери и их детей в Ирландии. Результаты их анализа показали, что каждые 100 мг кофеина уменьшают вес новорожденного на 72 грамма. Употребление кофеина, по оценке ученых, приводило к уменьшению роста плода, сокращению гестационного возраста, который является основным фактором, определяющим зрелость органов, и длины окружности головы.

В исследовании отмечается, что негативный эффект от кофеина отмечался у всех наблюдавшихся, даже у тех, кто пил чай и кофе в минимальных количествах. При этом, у женщин, которые употребляли эти напитки в больших количествах, вес новорожденных уменьшался на примерно 170 грамм в сравнении с контрольной группой, избегавшей кофе и чая.

 
 
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Группа ученых выяснила, что содержащийся в кофе и чае кофеин оказывает негативное воздействие на плод во время беременности.
 
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