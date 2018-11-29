В Минске зальют 28 катков

Этой зимой в Минске зальют 28 ледовых площадок и 25 хоккейных коробок, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на комитет по образованию Мингорисполкома.
Планируется, что в Заводском районе, когда установятся подходящие погодные условия, зальют 3 катка и 1 хоккейную коробку, в Ленинском - 4 и 3, в Московском - 3 и 5, в Октябрьском - 3 и 1, в Партизанском - 2 и 1, в Первомайском - 3 и 1, в Советском - 4 и 3, во Фрунзенском - 2 и 8, в Центральном - 4 и 2 соответственно.
Покататься на коньках под открытым небом можно будет по следующим адресам:
Заводской район
СШ №144 (пос. Сосны)
СШ №172 (пер. Охотский, 141)
СШ №186 (ул. Бачило, 38)
ГУ "ЦФОР Заводского района г. Минска" (Чижовка, пересечение ул. Голодеда и Ташкентской)
Ленинский район
Гимназия №40 (ул. Я. Лучины, 40)
СШ №54 (ул. Солнечная, 4)
СШ №36 (ул. Якубова, 34)
СШ №130 (ул. Я. Лучины, 16)
СШ №17 (пр. Рокоссовского, 63/1)
СШ №153 (ул. Якубова, 62)
ГУ "ЦФОР Ленинского района г. Минска" (ул. Судмалиса, 3)
Московский район
Лицей №1 (пр. Газеты "Звязда", 6а)
СШ №205 (ул. Есенина, 125)
СШ №208 (ул. Любимова, 31)
СШ №9 (ул. Ежи Гедройца, 20)
СШ №25 (ул. Я. Чечота, 20)
Гимназия №10 (ул. Голубева, 29)
ФОЦ Московского района г. Минска (пр. Газеты "Звязда", 61)
ФОЦ Московского района г. Минска (пр. Газеты "Правда", 40)
Октябрьский район
СШ №30 (ул. Жуковского, 11)
СШ №89 (ул. Пуховичская, 21)
СШ №194 (ул. Киреева, 17)
ГП ЖЭУ №3 (ул. Казинца, 51, корп. 5)
Партизанский район
СШ №223 (ул. Солтыса, 42)
СШ №69 (ул. Авангардная, 44)
Бульвар Тракторостроителей, 4
Первомайский район
СШ №61 (ул. Туровского, 5)
СШ №84 (ул. Пономарева, 11)
СШ №197 (ул. Городецкая, 14)
СШ №73 (ул. Калинина, 17)
Советский район
СШ №19 (ул. Золотая Горка, 18)
СШ №27 (ул. Кропоткина, 74)
СШ №34 (ул. Мирошниченко, 35)
СШ №53 (ул. Л. Беды, 9)
СШ №178 (ул. Восточная, 68)
КУП "Физкультура и здоровье" (ул. Гамарника, 14)
УО "БНТУ" (пр. Независимости, 65)
Фрунзенский район
Гимназия №27 (ул. Я. Мавра, 10)
Гимназия №31 (ул. Мазурова, 6)
Гимназия №43 (ул. Казимировская, 5)
СШ №49 (ул. Колесникова, 14)
СШ №42 (ул. Неманская, 7)
СШ №59 (ул. Лидская, 8)
СШ №136 (ул. Д. Сердича, 5)
СШ №151 (ул. Одинцова, 12)
ГУ "Фрунзенский ФОЦ" (ул. Бурдейного, 23, ул. Кунцевщина, 10)
Центральный район
СШ №32 (ул. Камайская, 18)
СШ №35 (ул. Азизова, 6)
СШ №95 (ул. Гая, 34)
Гимназия №3 (ул. В. Хоружей, 46, корп.3)
ГУ "Центральный ФОЦ" г. Минска (стадион "Орленок" на ул. Гая и площадка у Дворца спорта).
Заливать катки начнут при установлении первичного снежного покрова толщиной не менее 10 см и круглосуточной температуры в течение недели не выше -5°С, чтобы грунт промерз на 5-7 см, иначе вода уйдет в землю.
Катки будут доступны в любое время для всех желающих. Однако стоит иметь в виду временное ограничение для тех катков и хоккейных коробок, что расположены на огражденной территории, - они будут доступны до 21.00 либо 22.00.