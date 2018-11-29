В Минске зальют 28 катков

Этой зимой в Минске зальют 28 ледовых площадок и 25 хоккейных коробок, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на комитет по образованию Мингорисполкома.

Планируется, что в Заводском районе, когда установятся подходящие погодные условия, зальют 3 катка и 1 хоккейную коробку, в Ленинском - 4 и 3, в Московском - 3 и 5, в Октябрьском - 3 и 1, в Партизанском - 2 и 1, в Первомайском - 3 и 1, в Советском - 4 и 3, во Фрунзенском - 2 и 8, в Центральном - 4 и 2 соответственно.





Покататься на коньках под открытым небом можно будет по следующим адресам:

Заводской район

СШ №144 (пос. Сосны)

СШ №172 (пер. Охотский, 141)

СШ №186 (ул. Бачило, 38)

ГУ "ЦФОР Заводского района г. Минска" (Чижовка, пересечение ул. Голодеда и Ташкентской)

Ленинский район

Гимназия №40 (ул. Я. Лучины, 40)

СШ №54 (ул. Солнечная, 4)

СШ №36 (ул. Якубова, 34)

СШ №130 (ул. Я. Лучины, 16)

СШ №17 (пр. Рокоссовского, 63/1)

СШ №153 (ул. Якубова, 62)

ГУ "ЦФОР Ленинского района г. Минска" (ул. Судмалиса, 3)

Московский район

Лицей №1 (пр. Газеты "Звязда", 6а)

СШ №205 (ул. Есенина, 125)

СШ №208 (ул. Любимова, 31)

СШ №9 (ул. Ежи Гедройца, 20)

СШ №25 (ул. Я. Чечота, 20)

Гимназия №10 (ул. Голубева, 29)

ФОЦ Московского района г. Минска (пр. Газеты "Звязда", 61)

ФОЦ Московского района г. Минска (пр. Газеты "Правда", 40)

Октябрьский район

СШ №30 (ул. Жуковского, 11)

СШ №89 (ул. Пуховичская, 21)

СШ №194 (ул. Киреева, 17)

ГП ЖЭУ №3 (ул. Казинца, 51, корп. 5)

Партизанский район

СШ №223 (ул. Солтыса, 42)

СШ №69 (ул. Авангардная, 44)

Бульвар Тракторостроителей, 4

Первомайский район

СШ №61 (ул. Туровского, 5)

СШ №84 (ул. Пономарева, 11)

СШ №197 (ул. Городецкая, 14)

СШ №73 (ул. Калинина, 17)

Советский район

СШ №19 (ул. Золотая Горка, 18)

СШ №27 (ул. Кропоткина, 74)

СШ №34 (ул. Мирошниченко, 35)

СШ №53 (ул. Л. Беды, 9)

СШ №178 (ул. Восточная, 68)

КУП "Физкультура и здоровье" (ул. Гамарника, 14)

УО "БНТУ" (пр. Независимости, 65)

Фрунзенский район

Гимназия №27 (ул. Я. Мавра, 10)

Гимназия №31 (ул. Мазурова, 6)

Гимназия №43 (ул. Казимировская, 5)

СШ №49 (ул. Колесникова, 14)

СШ №42 (ул. Неманская, 7)

СШ №59 (ул. Лидская, 8)

СШ №136 (ул. Д. Сердича, 5)

СШ №151 (ул. Одинцова, 12)

ГУ "Фрунзенский ФОЦ" (ул. Бурдейного, 23, ул. Кунцевщина, 10)

Центральный район

СШ №32 (ул. Камайская, 18)

СШ №35 (ул. Азизова, 6)

СШ №95 (ул. Гая, 34)

Гимназия №3 (ул. В. Хоружей, 46, корп.3)

ГУ "Центральный ФОЦ" г. Минска (стадион "Орленок" на ул. Гая и площадка у Дворца спорта).

Заливать катки начнут при установлении первичного снежного покрова толщиной не менее 10 см и круглосуточной температуры в течение недели не выше -5°С, чтобы грунт промерз на 5-7 см, иначе вода уйдет в землю.

Катки будут доступны в любое время для всех желающих. Однако стоит иметь в виду временное ограничение для тех катков и хоккейных коробок, что расположены на огражденной территории, - они будут доступны до 21.00 либо 22.00.