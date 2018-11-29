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В Минске зальют 28 катков

30.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Этой зимой в Минске зальют 28 ледовых площадок и 25 хоккейных коробок, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на комитет по образованию Мингорисполкома.

Планируется, что в Заводском районе, когда установятся подходящие погодные условия, зальют 3 катка и 1 хоккейную коробку, в Ленинском - 4 и 3, в Московском - 3 и 5, в Октябрьском - 3 и 1, в Партизанском - 2 и 1, в Первомайском - 3 и 1, в Советском - 4 и 3, во Фрунзенском - 2 и 8, в Центральном - 4 и 2 соответственно.

В Минске зальют 28 катков

Покататься на коньках под открытым небом можно будет по следующим адресам:

Заводской район

  • СШ №144 (пос. Сосны)
  • СШ №172 (пер. Охотский, 141)
  • СШ №186 (ул. Бачило, 38)
  • ГУ "ЦФОР Заводского района г. Минска" (Чижовка, пересечение ул. Голодеда и Ташкентской)

Ленинский район

  • Гимназия №40 (ул. Я. Лучины, 40)
  • СШ №54 (ул. Солнечная, 4)
  • СШ №36 (ул. Якубова, 34)
  • СШ №130 (ул. Я. Лучины, 16)
  • СШ №17 (пр. Рокоссовского, 63/1)
  • СШ №153 (ул. Якубова, 62)
  • ГУ "ЦФОР Ленинского района г. Минска" (ул. Судмалиса, 3)

Московский район

  • Лицей №1 (пр. Газеты "Звязда", 6а)
  • СШ №205 (ул. Есенина, 125)
  • СШ №208 (ул. Любимова, 31)
  • СШ №9 (ул. Ежи Гедройца, 20)
  • СШ №25 (ул. Я. Чечота, 20)
  • Гимназия №10 (ул. Голубева, 29)
  • ФОЦ Московского района г. Минска (пр. Газеты "Звязда", 61)
  • ФОЦ Московского района г. Минска (пр. Газеты "Правда", 40)

Октябрьский район

  • СШ №30 (ул. Жуковского, 11)
  • СШ №89 (ул. Пуховичская, 21)
  • СШ №194 (ул. Киреева, 17)
  • ГП ЖЭУ №3 (ул. Казинца, 51, корп. 5)

Партизанский район

  • СШ №223 (ул. Солтыса, 42)
  • СШ №69 (ул. Авангардная, 44)
  • Бульвар Тракторостроителей, 4

Первомайский район

  • СШ №61 (ул. Туровского, 5)
  • СШ №84 (ул. Пономарева, 11)
  • СШ №197 (ул. Городецкая, 14)
  • СШ №73 (ул. Калинина, 17)

Советский район

  • СШ №19 (ул. Золотая Горка, 18)
  • СШ №27 (ул. Кропоткина, 74)
  • СШ №34 (ул. Мирошниченко, 35)
  • СШ №53 (ул. Л. Беды, 9)
  • СШ №178 (ул. Восточная, 68)
  • КУП "Физкультура и здоровье" (ул. Гамарника, 14)
  • УО "БНТУ" (пр. Независимости, 65)

Фрунзенский район

  • Гимназия №27 (ул. Я. Мавра, 10)
  • Гимназия №31 (ул. Мазурова, 6)
  • Гимназия №43 (ул. Казимировская, 5)
  • СШ №49 (ул. Колесникова, 14)
  • СШ №42 (ул. Неманская, 7)
  • СШ №59 (ул. Лидская, 8)
  • СШ №136 (ул. Д. Сердича, 5)
  • СШ №151 (ул. Одинцова, 12)
  • ГУ "Фрунзенский ФОЦ" (ул. Бурдейного, 23, ул. Кунцевщина, 10)

Центральный район

  • СШ №32 (ул. Камайская, 18)
  • СШ №35 (ул. Азизова, 6)
  • СШ №95 (ул. Гая, 34)
  • Гимназия №3 (ул. В. Хоружей, 46, корп.3)
  • ГУ "Центральный ФОЦ" г. Минска (стадион "Орленок" на ул. Гая и площадка у Дворца спорта).

Заливать катки начнут при установлении первичного снежного покрова толщиной не менее 10 см и круглосуточной температуры в течение недели не выше -5°С, чтобы грунт промерз на 5-7 см, иначе вода уйдет в землю.

Катки будут доступны в любое время для всех желающих. Однако стоит иметь в виду временное ограничение для тех катков и хоккейных коробок, что расположены на огражденной территории, - они будут доступны до 21.00 либо 22.00.

 
Теги: Минск
 
 
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Этой зимой в Минске зальют 28 ледовых площадок и 25 хоккейных коробок, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на комитет по образованию Мингорисполкома.
 
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