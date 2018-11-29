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Круизные компании исключают Амстердам из своих маршрутов
Круизные компании начали исключать Амстердам из своих маршрутов. Причина - введенный в мае этого года властями города туристический налог: транзитные путешественники, которые не пользуются услугами отелей, должны заплатить по 8 евро.
Владельцы круизных лайнеров не намерены ни увеличивать стоимость проданных ранее круизов, ни покрывать налог за счет своих прибылей.
Остановку в порту Амстердама компании компенсируют, к примеру, дополнительным днем стоянки в Роттердаме.
Напомним, что в стремлении снизить туристическую нагрузку, власти Амстердама, помимо прочего, планируют ввести запрет на сдачу квартир через сервис Airbnb в центральных районах города. Через год будет необходимо лицензировать деятельность оказывающим услуги по системе bed & breakfast. Для групповых туров в квартал красных фонарей потребуется специальное разрешение.
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Круизные компании начали исключать Амстердам из своих маршрутов. Причина - введенный в мае этого года властями города туристический налог: транзитные...
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