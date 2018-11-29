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Женский сон становится качественнее, если его "охраняет" собака

30.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Некоторое время назад ученые из Университета Дьюка в Северной Каролине выяснили, что женщинам требуется больше времени для сна. Они чаще, чем мужчины, используют мозг в режиме многозадачности и, соответственно, тратят больше энергии.

Исследования женского сна продолжили эксперты из Канизийского колледжа, США. Они опросили около тысячи женщин, и обнаружили неожиданный фактор, который улучшал качество сна у опрошенных. Более половины из них сообщили, что спали крепче и высыпались лучше, если рядом с ними спала их собака. При этом, те женщины, которые делили кровать с мужчинами или котами, отметили, что просыпаются чаще и спят беспокойнее.

Ученые объяснили такой эффект от собак, "охраняющих" сон своих хозяек несколькими факторами. Во-первых, благотворное воздействие оказывает вечерняя прогулка с четвероногим другом. Во-вторых, собака подсознательно воспринимается как защитник. В третьих, понимание того, что тебя любят, с благодарностью принимают твою заботу, поднимает уровень "гормона счастья", окситоцина.

Женский сон становится качественнее, если его "охраняет" собака

 
 
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Некоторое время назад ученые из Университета Дьюка в Северной Каролине выяснили, что женщинам требуется больше времени для сна. Они чаще, чем мужчины, используют...
 
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