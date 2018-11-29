ADAC провел тесты новых зимних шин: из трех десятков моделей эксперты довольны только шестью

Хорошее сцепление на заснеженной, обледенелой или мокрой дороге крайне важно для безопасности зимнего вождения. Но качественная шина должна предлагать больше, подчеркивают эксперты ADAC. Испытатели ADAC оценивают покрышки по семи важным показателям. В преддверии этой зимы немецкие эксперты испытали около 30 шин. Высшей оценки строгого жюри не удостоилась ни одна модель. На "хорошо" проехало шесть вариантов. Совсем провалились на тестах две модели. Остальные получили оценки "удовлетворительно" и "допустимо".

"Дорогие шины не обязательно хорошо себя проявляют", - подчеркивают представители ADAC. "Премиальность бренда, выпускающего шины, не гарантирует автоматически, что их изделия будут демонстрировать неизменно хорошие результаты", - отметил руководитель технического центра ADAC доктор Рейнхард Колке.

Типоразмер 175/65 R14 T

Модель Стои-

мость в Европе, EURO Общая оценка ADAC Поведе-

ние на сухой дороге Поведе-

ние на мокрой дороге Поведе-

ние на снегу Поведе-

ние на льду Шумность/комфорт Топливная экономичность Износ «Вес» параметра в рейтинге 15% 30% 20% 10% 5% 10% 10% Continental WinterContact TS860 72 Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Удовлетво- рительно Хорошо Хорошо Dunlop Winter Response 2 71 Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Удовлетво-рительно Хорошо Хорошо Firestone Winterhawk 3 53 Удовлетво-рительно Хорошо Удовлетво-рительно Хорошо Хорошо Удовлетво-рительно Хорошо Хорошо Nokian WR D4 62 Удовлетво-рительно Удовлетво-рительно Хорошо Удовлетво-рительно Хорошо Допустимо Хорошо Хорошо Goodyear UltraGrip 9 71 Удовлетво-рительно Удовлетво-рительно Хорошо Удовлетво-рительно Хорошо Хорошо Удовлетво-рительно Очень хорошо Debica Frigo 2 53 Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Хорошо Удовлетворительно Хорошо Хорошо Esa+Tecar Super Grip 9 44 Удовлетворительно Хорошо Хорошо Удовлетворительно Хорошо Удовлетворительно Хорошо Хорошо Sava Eskimo S3+ 55 Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Хорошо Удовлетворительно Хорошо Хорошо Vredestein Snowtrac 5 63 Удовлетворительно Хорошо Удовлетворительно Хорошо Хорошо Допустимо Хорошо Хорошо Pirelli Cinturato Winter 74 Удовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Хорошо Хорошо Удовлетворительно Хорошо Удовлетворительно Semperit Master-Grip 2 56 Допустимо Допустимо Хорошо Хорошо Хорошо Допустимо Хорошо Хорошо Nankang Snow SV-3 52 Плохо Хорошо Плохо Плохо Хорошо Удовлетворительно Удовлетворительно Хорошо

Типоразмер 205/55 R16 H

Модель Стои-

мость в Европе, EURO Общая оценка ADAC Поведе-

ние на сухой дороге Поведе-

ние на мокрой дороге Поведе-

ние на снегу Поведе-

ние на льду Шумность/комфорт Топливная экономичность Износ «Вес» параметра в рейтинге 15% 30% 20% 10% 5% 10% 10% Continental WinterContact TS860 110 Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Удовлетворительно Хорошо Хорошо Goodyear UltraGrip 9 106 Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Удовлетворительно Хорошо Хорошо Dunlop Winter Sport 5 106 Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Удовлетворительно Хорошо Хорошо Kleber Krisalp HP 3 77 Удовлетворительно Хорошо Удовлетворительно Хорошо Хорошо Удовлетворительно Хорошо Хорошо Michelin Alpin 5 113 Удовлетворительно Хорошо Хорошо Удовлетворительно Хорошо Допустимо Хорошо Очень хорошо Nexen Winguard SnowG WH2 74 Удовлетворительно Хорошо Удовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Удовлетворительно Хорошо Очень хорошо Fulda Kristall Control HP 2 87 Удовлетворительно Хорошо Удовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Допустимо Хорошо Хорошо Vredestein Snowtrac 5 97 Удовлетворительно Хорошо Удовлетворительно Хорошо Хорошо Допустимо Хорошо Хорошо Vredestein Snowtrac 5 96 Удовлетворительно Хорошо Хорошо Удовлетворительно Хорошо Допустимо Хорошо Очень хорошо Nokian WR D4 93 Удовлетворительно Хорошо Удовлетворительно Хорошо Хорошо Удовлетворительно Хорошо Удовлетворительно Yokohama BluEarth Winter (V905) 87 Удовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Удовлетворительно Хорошо Удовлетворительно Хорошо Хорошо Kumho WinterCraft WP51 83 Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Хорошо Удовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Giti Winter W1 71 Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Хорошо Удовлетворительно Хорошо Хорошо Pirelli Cinturato Winter 104 Удовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Хорошо Хорошо Удовлетворительно Хорошо Хорошо Semperit Speed-Grip 3 89 Допустимо Допустимо Хорошо Удовлетворительно Хорошо Удовлетворительно Хорошо Хорошо Laufenn IFIT LW31 67 Плохо Хорошо Плохо Хорошо Хорошо Удовлетворительно Хорошо Очень хорошо