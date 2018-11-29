ADAC провел тесты новых зимних шин: из трех десятков моделей эксперты довольны только шестью
Размер текста:
A
A
A
Хорошее сцепление на заснеженной, обледенелой или мокрой дороге крайне важно для безопасности зимнего вождения. Но качественная шина должна предлагать больше, подчеркивают эксперты ADAC. Испытатели ADAC оценивают покрышки по семи важным показателям. В преддверии этой зимы немецкие эксперты испытали около 30 шин. Высшей оценки строгого жюри не удостоилась ни одна модель. На "хорошо" проехало шесть вариантов. Совсем провалились на тестах две модели. Остальные получили оценки "удовлетворительно" и "допустимо".
"Дорогие шины не обязательно хорошо себя проявляют", - подчеркивают представители ADAC. "Премиальность бренда, выпускающего шины, не гарантирует автоматически, что их изделия будут демонстрировать неизменно хорошие результаты", - отметил руководитель технического центра ADAC доктор Рейнхард Колке.
Типоразмер 175/65 R14 T
Модель
Стои-
мость в Европе, EURO
Общая оценка ADAC
Поведе-
ние на сухой дороге
Поведе-
ние на мокрой дороге
Поведе-
ние на снегу
Поведе-
ние на льду
Шумность/комфорт
Топливная экономичность
Износ
«Вес» параметра в рейтинге
15%
30%
20%
10%
5%
10%
10%
Continental WinterContact TS860
72
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Удовлетво-
рительно
Хорошо
Хорошо
Dunlop Winter Response 2
71
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Удовлетво-рительно
Хорошо
Хорошо
Firestone Winterhawk 3
53
Удовлетво-рительно
Хорошо
Удовлетво-рительно
Хорошо
Хорошо
Удовлетво-рительно
Хорошо
Хорошо
Nokian WR D4
62
Удовлетво-рительно
Удовлетво-рительно
Хорошо
Удовлетво-рительно
Хорошо
Допустимо
Хорошо
Хорошо
Goodyear UltraGrip 9
71
Удовлетво-рительно
Удовлетво-рительно
Хорошо
Удовлетво-рительно
Хорошо
Хорошо
Удовлетво-рительно
Очень хорошо
Debica Frigo 2
53
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Esa+Tecar Super Grip 9
44
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Sava Eskimo S3+
55
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Vredestein Snowtrac 5
63
Удовлетворительно
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Допустимо
Хорошо
Хорошо
Pirelli Cinturato Winter
74
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Удовлетворительно
Semperit Master-Grip 2
56
Допустимо
Допустимо
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Допустимо
Хорошо
Хорошо
Nankang Snow SV-3
52
Плохо
Хорошо
Плохо
Плохо
Хорошо
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Типоразмер 205/55 R16 H
Модель
Стои-
мость в Европе, EURO
Общая оценка ADAC
Поведе-
ние на сухой дороге
Поведе-
ние на мокрой дороге
Поведе-
ние на снегу
Поведе-
ние на льду
Шумность/комфорт
Топливная экономичность
Износ
«Вес» параметра в рейтинге
15%
30%
20%
10%
5%
10%
10%
Continental WinterContact TS860
110
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Goodyear UltraGrip 9
106
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Dunlop Winter Sport 5
106
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Kleber Krisalp HP 3
77
Удовлетворительно
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Michelin Alpin 5
113
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Допустимо
Хорошо
Очень хорошо
Nexen Winguard SnowG WH2
74
Удовлетворительно
Хорошо
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Очень хорошо
Fulda Kristall Control HP 2
87
Удовлетворительно
Хорошо
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Допустимо
Хорошо
Хорошо
Vredestein Snowtrac 5
97
Удовлетворительно
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Допустимо
Хорошо
Хорошо
Vredestein Snowtrac 5
96
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Допустимо
Хорошо
Очень хорошо
Nokian WR D4
93
Удовлетворительно
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Удовлетворительно
Yokohama BluEarth Winter (V905)
87
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Kumho WinterCraft WP51
83
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Giti Winter W1
71
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Pirelli Cinturato Winter
104
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Semperit Speed-Grip 3
89
Допустимо
Допустимо
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Хорошо
Laufenn IFIT LW31
67
Плохо
Хорошо
Плохо
Хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Хорошо
Очень хорошо
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хорошее сцепление на заснеженной, обледенелой или мокрой дороге крайне важно для безопасности зимнего вождения. Но качественная шина должна предлагать больше,...
"Иди гуляй, сынок". Гомельчане просят наказать блогера за хамство в отношении спасателя на пожаре
13:09,
Tut.by
МИД Беларуси прокомментировал ситуацию вокруг событий в Керченском проливе
12:33,
БелТА
В Минэнерго рассказали, подорожает ли электричество для белорусов после запуска БелАЭС
11:37,
Tut.by
Военное положение в Беларуси: когда и как его могут ввести
13:27,
IT.Tut.by
Горремавтодор объяснил, зачем улицы Минска посыпают технической солью в середине ноября
13:35,
Tut.by
Сталин и евреи: 70 лет разгрома Еврейского антифашистского комитета
11:36,
Tut.by
17:51,
Tribuna.com
Беларусь в ОБСЕ о ситуации в Керченском проливе: Готовы оказать любое содействие, чтобы избежать эскалации
14:50,
Tut.by
Макей о ситуации в Керченском проливе: Не хотим, чтоб от внешних игроков звучали эмоциональные заявления
15:12,
Tut.by
Разгоняться, не снимаясь с ручника. 100 дней правительства Румаса, или Бег с препятствиями
12:39,
Tut.by
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Как им это в голову пришло? Посмотрите, как минчане обустраивают квартиры с необычной планировкой
25.11.2018,
Tut.by
"Пошли за яйцами - а тут такое!" Подробности ЧП в Друе, где 5-летнему мальчику приставили к горлу нож
26.11.2018,
Tut.by
Пять фактов о новом мэре Минска Анатолии Сиваке
24.11.2018,
Партизан
«Уверена, он отец ребенка. А результат теста ДНК отрицательный». Мама добивается новой экспертизы
25.11.2018,
Tut.by
Объявлен победитель детского "Евровидения-2018"
25.11.2018,
Tut.by
На М10 перед Кобрином крупное лобовое ДТП с участием нескольких автомобилей
26.11.2018,
Виртуальный Брест
На отдыхе в Египте погибла белоруска
28.11.2018,
Tut.by