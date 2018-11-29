Объемы капремонта жилья в Минске увеличат почти вдвое

В Минске в 2020 году планируют отремонтировать 1 090 тысяч кв. м жилья, или 3,1 % обслуживаемой площади жилых домов, сообщает агентстство "Минск-Новости" со ссылкой на генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрия Кукашука. Такие объемы прописаны в госпрограмме "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016–2020 гг. в

На обслуживании МГЖХ находятся 6703 многоквартирных дома. Это 87% от общего количества жилья в Минске.

Также сообщается, что во всех домах Минска, где капремонт начался в 2017 году и нормативные сроки его проведения были нарушены, работы завершат до 1 января 2019 года.

"Запланированные финансовые средства позволяют завершить ремонтные работы на переходящих с 2017 года на 2018 год объектах", – цитирует агентстство Ю.Кукашука.