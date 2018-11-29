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Анти-Tesla от Audi, новый Kia Soul и другие главные новинки автосалона в Лос-Анджелесе

30.11.2018 09:09 — Разное | Tut.by  
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30 ноября свои двери перед широкой публикой открыло мотор-шоу в крупнейшем калифорнийском мегаполисе — последняя значимая автомобильная выставка уходящего года. Примечательно, что в этот раз подавляющее большинство новинок в Лос-Анджелесе представили не американские производители, а японские и немецкие компании, среди которых, например, Audi, BMW, Mercedes, Honda, Mazda и Toyota.

О некоторых дебютантах автошоу в Калифорнии AUTO.TUT.BY уже сообщал, но не будет лишним про них напомнить — это возрожденный пикап Jeep Gladiator, новая Mazda 3, обновленный Nissan Murano и, конечно же, восьмое поколение Porsche 911.


Audi E-Tron GT

Audi E-Tron GT

Еще одной заглавной премьерой выставки стал 4,96-метровый седан E-Tron GT — пожалуй, один из самых эффектно выглядящих Audi за последнее время. Таким немецкая компания видит своего будущего соперника Tesla Model S — пока E-Tron GT концепт, который через пару лет практически в таком же виде пойдет в серию.


Audi E-Tron GT

Седан, созданный на той же электрической платформе, что и грядущий Porsche Taycan, станет третьим по счету электромобилем в ряду Audi — после представленного в сентябре кроссовера E-Tron и его будущего купейного варианта Sportback (он появится в следующем году). Оснащается E-Tron GT парой электродвигателей мощностью 590 лошадиных сил — до 100 км/ч он разгоняется за 3,5 секунды, заряда батареи емкостью 90 кВтч хватит примерно на 400 км пробега (по новой методике WLTP).


BMW 8 Series Cabrio

Сразу несколько новых машин привезла в Лос-Анджелес BMW. О флагманском SUV X7 мы уже рассказывали, а кроме него в Калифорнии на публике впервые показали кабриолет новой восьмой серии. Его габариты (4,84 м в длину) практически полностью совпадают с купе, а складной мягкий верх открывается и закрывается нажатием кнопки за 15 секунд (в частности, и во время движения со скоростью до 50 км/ч).


BMW 8 Series Cabrio

Объем багажника кабриолета меньше, чем у закрытой «восьмерки» — с поднятым верхом он равен 350 л. Продажи открытой восьмой серии начнутся в марте 2019 года. К слову, уже известна стоимость кабриолета для российского рынка — за версию M850i xDrive с 4,4-литровым V8 (530 сил) необходимо выложить 9 110 000 рублей (немногим более 136 тыс. долларов по текущему курсу). В Европе также будет доступна модификация с 320-сильным дизелем объемом 3 л.


Honda Passport

Компания Honda провела премьеру нового «паркетника» Passport, который в ряду марки закроет брешь между CR-V и флагманским Pilot. Модель с таким названием в 90-гг. уже была в заокеанской гамме Honda и представляла собой перелицованный вариант Isuzu Rodeo. В этот раз речь идет о самостоятельном продукте Honda, хотя от того же Pilot новинка отличается иным оформлением передка и кормы, а также немного «усохшими» габаритами (длина 4,84 м).


Honda Passport

Оснащение пятиместного кроссовера включает 7-дюймовый дисплей в приборной панели, трехзонный климат-контроль, аудиосистему с 6 динамиками и мультимедийный комплекс с экраном диагональю 8 дюймов. Под капотом — V6 объемом 3,5 л (280 лошадиных сил), сблокированный с 9-ступенчатым «автоматом». Привод — передний или полный. Продажи нового Passport начнутся в начале 2019 года.


Hyundai Palisade

Автосалон в Лос-Анджелесе стал местом премьерного показа большого восьмиместного кроссовера Hyundai — Palisade. В США корейская пятиметровая «баржа» с колесной базой 2,9 м должна будет отбирать покупателей у Honda Pilot, Toyota Highlander и Ford Explorer — в продажу он поступит следующим летом.


Hyundai Palisade

Силовой агрегат Palisade — работающий по циклу Аткинсона 3,8-литровый бензиновый «атмосферник» с непосредственным впрыском, развивающий 295 лошадиных сил и 355 Нм крутящего момента, пару которому составляет 8-ступенчатый «автомат». Привод может быть как передним, так и полным. Общую с Palisade платформу разделит и будущий «внедорожный» флагман Kia — SUV Telluride, который появится в начале 2019 года.


Kia Soul

Сама Kia отметилась премьерой поменьше, но оттого ничуть не менее громкой — это новое поколение кроссовера Soul. Автомобиль сохранил характерные угловатые формы, но смотрится при этом ярче предшественника. Задние стойки крыши, например, напоминают законцовки крыльев самолетов, а стекло багажной двери обрамляют «трехмерные» фонари в форме бумерангов.


Kia Soul

Новый Soul при длине 4197 мм стал на 56 мм длиннее предшественника (колесная база увеличилась на 30 мм), ширина и высота остались прежними. Проще и удобнее стали посадка в салон и выход из него, уменьшилась погрузочная высота, на 10 л (до 364 л) увеличился объем багажника.


Kia Soul EV

В Америке новинка Kia будет предлагаться с атмосферным бензиновым двигателем 2.0 мощностью 147 «лошадок» и 201-сильным турбомотором объемом 1,6 л. В линейке останется и электрическая версия Soul EV, со сменой поколений получившая новую батарею емкостью 60 кВтч, питающей 201-сильный электромотор. Известно, что в России новый Soul появится уже в следующем году, но, похоже на то, что нам в Беларуси эта задорная модель все же не светит.


Lincoln Aviator

Еще весной этот автомобиль красовался в статусе концепта, и вот серийный вариант кроссовера Lincoln Aviator готов к рыночному дебюту. Новую платформу с основным задним приводом (полноприводная трансмиссия — платная опция) машина длиной около 5 м делит со следующим поколением Ford Explorer. Двигатель базовой версии — трехлитровый V6 с двойным турбонаддувом и отдачей 400 «лошадок», топовому варианту полагается «подзаряжаемая» гибридная установка мощностью 450 сил.


Lincoln Aviator

Одной из самых интересных «фишек» Aviator является пневмоподвеска с функцией Road Preview — электроника с помощью камеры «видит» дорогу на несколько метров вперед и распознает неровности, заранее изменяя настройки. Кроме США новый Aviator будет продаваться и в Китае.


Mercedes-AMG GT Roadster

В Лос-Анджелесе состоялся дебют обновленного семейства купе и родстеров Mercedes-AMG GT, которые преобразились в духе показанной еще весной «пятидверки» AMG GT. Впрочем, основные новшества — в салоне машин: появилось новое рулевое колесо, расширен функционал ездовой электроники (доступен новый режим AMG Dynamics), мультимедиа-система обзавелась широкоформатным 10,25-дюймовым дисплеем, а панель приборов теперь цифровая (с 12,3-дюймовым экраном).


Mercedes-AMG GT

Двигатели на швабские спорткары устанавливаются прежние — это V8 Biturbo объемом 4 л мощностью от 476 лошадиных сил у обычного AMG GT до 585 сил у «подзаряженной» модификации GT R.


Mercedes-AMG GT R Pro

Но это еще не все! Любителям трековых покатушек адресуется версия GT R Pro, которая отличается россыпью дополнительных аэродинамических элементов по периметру кузова, «гоночной» заточкой ходовой части и опциональным каркасом безопасности на болтах (в отличие от полноценного вварного для гоночных машин без допуска на дороги общего пользования). Тираж GT R ограничен.


Nissan Maxima

На стенде Nissan компанию обновленному Murano составила рестайлинговая модель Maxima — в США это флагманский седан японской марки. Все метаморфозы в облике — косметические: «омоложенная» Maxima щеголяет новыми бамперами, измененными решеткой радиатора, светодиодными фарами и задними фонарями.


Nissan Maxima

В салоне перемены коснулись подбора отделочных материалов, включая дополнительные цветовые комбинации, а обновки по части оснащения направлены на повышение безопасности — у топовых версий Maxima появился комплекс Shield Field 360 (автоторможение, контроль рядности движения, мониторинг «слепых» зон и т.д.). Технических изменений нет — как и прежде, в США седан предлагается с атмосферным V6 объемом 3,5 л (300 лошадиных сил) в паре с вариатором.


Toyota Prius

Спустя три года настал черед для обновления Toyota Prius — у гибридного хэтчбека по-иному оформлена передняя и задняя светотехника, изменены бамперы. В салоне перекроена передняя панель, в центре которой появился 11,6-дюймовый вертикальный тачскрин мультимедиа-системы (правда, его получат только топовые версии).


Toyota Prius

Гибридная установка Prius, включающая 1,8-литровый атмосферный мотор и передний тяговый электромотор, по-прежнему развивает 122 лошадиные силы, но в Штатах для «пятидверки» теперь за доплату предлагается полный привод (AWD-e) с отдельным вспомогательным электродвигателем на задней оси. К слову, раньше Prius с системой AWD-e был доступен только покупателям в Японии.

 
 
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30 ноября свои двери перед широкой публикой открыло мотор-шоу в крупнейшем калифорнийском мегаполисе - последняя значимая автомобильная выставка уходящего года.
 
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