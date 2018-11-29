Генномодифицированные младенцы: почему вокруг ДНК-редактирования детей столько шума?

Сенсационное заявление китайского ученого о рождении первых генетически модифицированных детей шокировало научное сообщество и вызвало шквал критики — как со стороны его коллег, экспертов-генетиков, так и со стороны официальных властей страны и международных организаций.



Фото: Reuters

Его эксперимент — кажется, вполне успешный — назвали безумным и даже чудовищным. Хотя сам профессор Хэ утверждает, что лишь сделал новорожденных близняшек устойчивыми к заражению ВИЧ.

При этом с точки зрения науки, ничего особенного — и уж тем более революционного — не произошло. Ученые довольно давно научились вносить изменения в ДНК растений и животных, чтобы придать им нужные свойства, и эта технология активно используется в медицине и пищевой промышленности.

Более того, именно за открытия в области направленной эволюции в этом году была вручена Нобелевская премия по химии.

Так что же такого сделал профессор Хэ Цзянькуй? И почему его заявление немедленно вызвало скандал и гнев в профессиональном сообществе?

В чем суть эксперимента?

Как рассказал сам профессор Хэ, он взял яйцеклетку, оплодотворенную ВИЧ-инфицированным отцом, и отредактировал ее ДНК, удалив часть гена CCR5, через который к клеткам присоединяется вирус иммунодефицита.

Такой «укороченный ген» естественным образом встречается примерно у 10% европейцев за счет естественной мутации, произошедшей около 700 лет назад.

По одной из версий, его носители были менее восприимчивы к заражению бубонной чумой — и мутация закрепилась эволюционно в результате эпидемии «Черной смерти», поскольку выжившие передали ген-мутант своим потомкам.

Так что, если у родившихся близняшек действительно отсутствует часть CCR5, они биологически невосприимчивы к самому распространенному виду ВИЧ-инфекции.

Возможно ли это?

Безусловно. В том, что подобный эксперимент можно осуществить на практике, эксперты не сомневаются.

Технология CRISPR-Cas, разработанная несколько лет назад, позволяет весьма эффективно вносить изменения в ДНК, вырезая из генов нужные исследователям участки.

Она довольно проста в использовании и широко используется в биологических лабораториях по всему миру — как с медицинскими, так и с промышленными целями.

По словам Хэ, в эксперименте участвовало восемь супружеских пар (все восемь мужчин — носители ВИЧ-инфекции). Помимо уже родившихся близняшек, в ближайшее время должен появиться на свет еще один генетически модифицированный ребенок.

Почему тогда ученые сомневаются в словах профессора?

Во-первых, очень странно, что Хэ Цзянькуй рассказал о своем эксперименте, выложив видео на YouTube , а не традиционным образом — отправив соответствующую статью в научный журнал, где ее могли бы изучить эксперты-генетики.



Изображение: The He Lab / youtube.com

Во-вторых, он отказывается раскрывать инкогнито участников эксперимента — миру до сих пор не показали ни якобы родившихся близняшек, ни их родителей.

В-третьих, в Южном университете науки и техники, где числится профессор Хэ, заявили, что ничего не знают об экперименте, а сам ученый с февраля находится в неоплачиваемом отпуске.

В-четвертых, если заявленная цель эксперимента, как заявляет сам ученый, помочь семьям избавиться от наследственных болезней, то очень странным выглядит выбор инфекции. ВИЧ не является генетическим заболеванием, а кроме того, передачу вируса эмбриону и так можно предотвратить хорошо известными и широко применяемыми клиническими методами, без редактирования ДНК.

В чем опасность редактирования генома?

В целом идея избавления от тяжелых наследственных заболеваний путем замены «дефективного» участка ДНК звучит заманчиво и выглядит весьма перспективной с точки зрения развития медицины. Правда, неизвестно, как искусственные мутации могут отразиться на организме в долгосрочной перспективе — наши знания о собственном геноме далеко не исчерпывающи.

Однако проблема подобного редактирования генов лежит в основном в этической плоскости.

Внесение изменений в генетический код может в перспективе привести к созданию «детей-конструкторов» — когда родители смогут заранее выбрать характеристики будущего ребенка. Не только пол, цвет волос или разрез глаз, но и ожидаемую продолжительность жизни, устойчивость к тем или иным болезням или даже повышенные умственные способности. А тот, в свою очередь, передаст все эти признаки своим потомкам.

Понятно, что процедура «индивидуального конструирования» ДНК будет по карману лишь довольно обеспеченным людям — и социальное неравенство, как утверждают противники метода, рискует закрепиться на биологическом уровне.

Именно поэтому эксперименты в этой области запрещены в большинстве стран.

И даже там, где они в принципе разрешены (например, в Великобритании — именно с целью изучить возможность лечения тяжелых наследственных заболеваний), действуют строгие правила, предписывающие уничтожать все все модифицированные эмбрионы на ранних стадиях.

Именно поэтому рождение первых генетически модицифированных детей — если это действительно произошло — может означать новую страницу в истории не только медицины, но и всего человечества.

«Ящик Пандоры открыт. И возможно, у нас еще есть слабый проблеск надежды, что его удастся закрыть до того, как станет слишком поздно», — говорится в открытом письме, направленном профессору Хэ его коллегами.