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Расскажите о том, как незабываемо отметили Новый год, и выиграйте корзину косметики

30.11.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Вам кажется, что встречать Новый год за столом у телевизора слишком скучно? У вас есть история о том, как вы провели этот праздник в экзотической стране, или воспоминание о настоящем приключении, которое произошло в новогоднюю ночь? Напишите нам, и мы вместе расскажем читателям об этом, а у вас появится шанс выиграть корзинку с косметикой.


Мы предлагаем участницам рассказать о своей самой необычной встрече Нового года. Это могут быть разные истории: о путешествиях, о романтических поступках, об удивительных подарках и просто о счастливых случаях, которые запомнились.

Присылать свои письма нужно на почтовый ящик yarkiy@tutbymedia.by до 9.00 7 декабря. Что должно быть внутри:

— рассказ о необычной встрече Нового года;

— горизонтальные фотографии, которые сделаны в ходе праздника и могут передать атмосферу события;

— контактные данные (имя и фамилия, номер телефона).

Из числа присланных историй мы отберем девять, которые покажутся нам самыми интересными. Они будут опубликованы по три в одном материале: к каждому прикрепим голосование, предложив читателям выбрать самую интересную. Все три героини, чьи рассказы и фото пользователи признают лучшими, станут победительницами и получат по корзинке с косметикой и товарами для здоровья.

Содержимое корзинки

  • SL, «Мультишаговая программа внутриклеточного восстановления» (сыворотка+маска);
  • «Зеленая аптека», зубная нить «Денторол Алоэ Вера», 65 м;
  • «Зеленая аптека», крем для рук, 75 мл;
  • «Зеленая аптека», морская соль с микроэлементами, 1 кг;
  • «Кора», крем-маска с фруктовыми кислотами, эксфолиант, 100 мл;
  • «Фармароял», энергетический шампунь против выпадения волос с экстрактом гуараны, 250 мл;
  • «Фармадетокс», защитный кондиционер для волос, 250 мл;
  • «Золотой кедр», кедровое масло с живицей, 500 мл;
  • обжаренные семена льна, саше 5 г x 30;
  • и другое. 

Конкурс проводится с 30 ноября по 28 декабря 2018 года. Участниками могут быть все совершеннолетние граждане РБ. Победитель определяется голосованием читателей на портале TUT.BY. Полные правила конкурса можно прочитать здесь.

К участию не будут допущены заявки без указания контактного номера, а также истории, присланные после указанного срока.



Концентрат из кожицы и косточек красных сортов винограда типа Каберне. Эффективно укрепляет здоровье, омолаживает, отодвигает старость. Без спирта! Без консервантов! Эксклюзивно в сети "Зеленая аптека" и магазинах "Зяленая крама".

 
 
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Мы начинаем праздничный конкурс: поделитесь с читателями историей вашей самой интересной встречи Нового года и выиграйте средства для ухода.
 
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