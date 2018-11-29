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Расскажите о том, как незабываемо отметили Новый год, и выиграйте корзину косметики
Вам кажется, что встречать Новый год за столом у телевизора слишком скучно? У вас есть история о том, как вы провели этот праздник в экзотической стране, или воспоминание о настоящем приключении, которое произошло в новогоднюю ночь? Напишите нам, и мы вместе расскажем читателям об этом, а у вас появится шанс выиграть корзинку с косметикой.
Мы предлагаем участницам рассказать о своей самой необычной встрече Нового года. Это могут быть разные истории: о путешествиях, о романтических поступках, об удивительных подарках и просто о счастливых случаях, которые запомнились.
Присылать свои письма нужно на почтовый ящик yarkiy@tutbymedia.by до 9.00 7 декабря. Что должно быть внутри:
— рассказ о необычной встрече Нового года;
— горизонтальные фотографии, которые сделаны в ходе праздника и могут передать атмосферу события;
— контактные данные (имя и фамилия, номер телефона).
Из числа присланных историй мы отберем девять, которые покажутся нам самыми интересными. Они будут опубликованы по три в одном материале: к каждому прикрепим голосование, предложив читателям выбрать самую интересную. Все три героини, чьи рассказы и фото пользователи признают лучшими, станут победительницами и получат по корзинке с косметикой и товарами для здоровья.
Содержимое корзинки
К участию не будут допущены заявки без указания контактного номера, а также истории, присланные после указанного срока.
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Мы начинаем праздничный конкурс: поделитесь с читателями историей вашей самой интересной встречи Нового года и выиграйте средства для ухода.
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