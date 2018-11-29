Расскажите о том, как незабываемо отметили Новый год, и выиграйте корзину косметики

Вам кажется, что встречать Новый год за столом у телевизора слишком скучно? У вас есть история о том, как вы провели этот праздник в экзотической стране, или воспоминание о настоящем приключении, которое произошло в новогоднюю ночь? Напишите нам, и мы вместе расскажем читателям об этом, а у вас появится шанс выиграть корзинку с косметикой.





Мы предлагаем участницам рассказать о своей самой необычной встрече Нового года. Это могут быть разные истории: о путешествиях, о романтических поступках, об удивительных подарках и просто о счастливых случаях, которые запомнились.

Присылать свои письма нужно на почтовый ящик yarkiy@tutbymedia.by до 9.00 7 декабря. Что должно быть внутри:

— рассказ о необычной встрече Нового года;

— горизонтальные фотографии, которые сделаны в ходе праздника и могут передать атмосферу события;

— контактные данные (имя и фамилия, номер телефона).

Из числа присланных историй мы отберем девять, которые покажутся нам самыми интересными. Они будут опубликованы по три в одном материале: к каждому прикрепим голосование, предложив читателям выбрать самую интересную. Все три героини, чьи рассказы и фото пользователи признают лучшими, станут победительницами и получат по корзинке с косметикой и товарами для здоровья.

Содержимое корзинки SL, «Мультишаговая программа внутриклеточного восстановления» (сыворотка+маска);

«Зеленая аптека», зубная нить «Денторол Алоэ Вера», 65 м;

«Зеленая аптека», крем для рук, 75 мл;

«Зеленая аптека», морская соль с микроэлементами, 1 кг;

«Кора», крем-маска с фруктовыми кислотами, эксфолиант, 100 мл;

«Фармароял», энергетический шампунь против выпадения волос с экстрактом гуараны, 250 мл;

«Фармадетокс», защитный кондиционер для волос, 250 мл;

«Золотой кедр», кедровое масло с живицей, 500 мл;

обжаренные семена льна, саше 5 г x 30;

и другое.

Конкурс проводится с 30 ноября по 28 декабря 2018 года. Участниками могут быть все совершеннолетние граждане РБ. Победитель определяется голосованием читателей на портале TUT.BY. Полные правила конкурса можно прочитать здесь .

К участию не будут допущены заявки без указания контактного номера, а также истории, присланные после указанного срока.





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