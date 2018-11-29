Беларускую церковь в Лондоне выбрали лучшим религиозным зданием в мире

Беларуская униатская церковь в Лондоне стала лучшим религиозным зданием на Всемирном архитектурном фестивале в Амстердаме, пишет «Радыё Свабода». Об этом на своей странице в Facebook сообщили Spheron Architects, авторы проекта.

Церемония объявления лауреатов прошла поздно вечером в четверг, 29 ноября, в Амстердаме. Церковь святого Кириллы Туровского построили около Белорусской католической миссии в Лондоне в 2016 году. Это первый деревянный храм в Лондоне с 1666 года. Церковь создали как напоминание о трагедии на Чернобыльской АЭС и памятник жертвам этой катастрофы. Здание построил архитектор Со Цзывай (Tszwai So). Он родился в Китае, учился в Великобритании, а потом заинтересовался культурой Беларуси и перешел в униатство.

Ежегодный Всемирный архитектурный фестиваль − одно из важнейших архитектурных мероприятий в мире. На нем вручают премии в 24 номинациях.

Церковь не первый раз так выосоко оценивают: она уже завоевала приз зрительских симпатий конкурса New London Architecture в 2017 году и участвовала в международном конкурсе «Здание года».