О социально-экономическом и культурном развитии

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В рамках визита в Беларусь Несвиж посетила делегация руководителей Народного правительства г. Сянъян провинции Хубэй Китайской Народной Республики. Встреча гостей прошла в Несвижской центральной районной библиотеке имени Павла Пронузо в информационно-выставочном зале городов-побратимов. Краткий экскурс в историю нашего города провела библиотекарь отдела обслуживания и информации районной библиотеки Наталья Рыбакова. Также она рассказала о сотрудничестве Несвижа с городами-побратимами.

Далее за «круглым столом» гостей с социально-экономическим положением нашего региона ознакомила заместитель председателя райисполкома Людмила Медведева. Кроме этого, обсуждались вопросы, касающиеся экологии, экотуризма, была рассмотрена необходимость подписания соглашения о развитии отношений в социально-зкономиче-ской и культурной сферах между Несвижем и городом Сянъян.

Ольга

КОНДРУКЕВИЧ.