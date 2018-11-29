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О социально-экономическом и культурном развитии

30.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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О социально-экономическом и культурном развитии

Делегация КНР во главе с заместителем мэра Народного правительства
г. Сянъян провинции Хубэй Чжаном Цунъюй (первый слева)

В рамках визита в Беларусь Несвиж посетила делегация руководителей Народного правительства г. Сянъян провинции Хубэй Китайской Народной Республики. Встреча гостей  прошла в Несвижской центральной районной библиотеке имени Павла Пронузо в информационно-выставочном зале городов-побратимов.  Краткий экскурс в историю нашего города провела библиотекарь отдела обслуживания и информации районной библиотеки Наталья Рыбакова. Также она рассказала о сотрудничестве Несвижа с городами-побратимами.

Далее за «круглым столом» гостей с социально-экономическим положением нашего региона ознакомила заместитель председателя райисполкома Людмила Медведева. Кроме этого, обсуждались вопросы, касающиеся экологии, экотуризма, была рассмотрена необходимость подписания соглашения о развитии отношений в социально-зкономиче-ской и культурной сферах между Несвижем и городом Сянъян.

Ольга

 КОНДРУКЕВИЧ.


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В рамках визита в Беларусь Несвиж посетила делегация руководителей Народного правительства г. Сянъян провинции Хубэй Китайской Народной Республики. Встреча...
 
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