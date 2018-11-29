﻿ Топ-5 советов от специалистов Несвижского РОЧС при возникновении пожара. 21.by
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Топ-5 советов от специалистов Несвижского РОЧС при возникновении пожара

30.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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К сожалению, очень часто человек задумывается о безопасности, когда «красный петух» уже клюнул. Статистика говорит, что погорельцами становятся не только неблагополучные граждане, ведущие асоциальный образ жизни, любители выпить. Простые жители тоже теряют имущество, а иногда и жизни, в огне. Именно поэтому спасатели-пожарные рекомендуют знать элементарные правила действий на пожаре.

Небольшой очаг можно просто потушить вручную с помощью покрывала или полотенца из несинтетических материалов: накройте пламя, перекрыв доступ кислорода, и огонь погаснет. Можно потушить небольшое возгорание и с помощью воды, однако вы должны помнить о том, что ни в коем случае нельзя заливать водой приборы, подключенные к электросети, и горящее масло.

Если вы не справились с загоранием за 2-3 минуты:

  1. Вызывайте спасателей по телефонам «101» или «112», так как дальнейшая потеря времени приведет к развитию загорания. Назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы ближайшим строениям.
  2. Немедленно покиньте квартиру, дом. По возможности, плотно закройте дверь в горящее помещение — это не даст огню распространиться.
  3. Эвакуируйте жильцов, соседей. Помогите престарелым и несовершеннолетним.
  4. По возможности, обесточьте дом, отключите газ, если вы живете в частном секторе.
  5. Встречайте подразделения МЧС, сообщите, остались ли в здании люди, что горит, где горит.

Если покинуть жилье не удалось — выходите на балкон, привлекайте внимание прохожих. Если же выйти невозможно из-за сильного дыма — проложите дверные щели мокрыми тряпками, лучше по периметру двери. Это не даст задымлению и высокой температуре быстро распространиться по вашей квартире.

Мокрая тряпка, кстати, весьма действенное подручное средство борьбы с дымом, особенно когда есть время ее найти и намочить. Если прикрыть ею лицо (рот и нос), можно достаточно свободно дышать даже в дыму, правда, в не очень плотном. Это может пригодиться, если ваша квартира всё же будет задымлена. С помощью простой мокрой тряпки вы вполне сможете продержаться до прихода пожарных. В крайнем случае — лягте на пол. Там, как правило, есть так называемая нейтральная зона, где дыма практически нет, поскольку он поднимается, в основном, вверх.

Во время пожара нельзя:

— паниковать;

— пользоваться лифтом (он может остановиться и превратиться в смертельную ловушку);

— открывать окна (приток кислорода дает огню разгореться еще больше);

— возвращаться в дом (что бы ценного вы не оставили в жилье, жизнь — дороже);

— бегать, если загорелась одежда, необходимо накинуть на горящего человека одеяло.

Несвижский РОЧС.

 


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К сожалению, очень часто человек задумывается о безопасности, когда «красный петух» уже клюнул. Статистика говорит, что погорельцами становятся не только
 
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