Как рождается правовая книга

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Несмотря на стремительное развитие интернет-технологий и электронных средств хранения данных, книга и сегодня остается ценным источником информации, а также отличным сувениром на деловой встрече. Согласитесь, листать бумажные страницы книги, пахнущей типографской краской, гораздо приятней, чем считывать информацию с экрана монитора. В отличие от компьютерного аналога книга материальна, а люди, по своей природе, привыкли к ощутимому миру. Кроме того, в ходе исследований было выявлено, что печатные издания способствуют лучшей концентрации и сохранению внимания на информации.

Среди огромного разнообразия печатных произведений художественной и научной литературы почетное место занимают книги правовой тематики Национального центра правовой информации Республики Беларусь, печатные издания Конституции и кодексов Республики Беларусь, сборники нормативных правовых актов, правила дорожного движения, комментированные издания и другое.

НЦПИ выпускает печатную продукцию правовой тематики уже 20 лет. Его первым печатным изданием стал «Таможенный кодекс Республики Беларусь», выпущенный в 1998 году. С этого времени ассортимент изданий НЦПИ, представленных на книжных полках, расширился: это Конституция и все кодексы Республики Беларусь, отдельные правовые акты и сборники правовых актов по самым актуальным вопросам. В год выпускается порядка 150 тысяч экземпляров книг более 25 наименований.

Для юристов, экономистов, кадровиков, государственных служащих они стали настольными, а студенты используют их как учебные пособия при изучении правовых дисциплин и подготовке докладов и рефератов. Ответы на правовые вопросы, которые волнуют многих граждан, содержат издания из серии «Правовая библиотека НЦПИ».

Печатные издания центра — это, во-первых, правовая информация от первоисточника: правовые акты поступают в него непосредственно от государственного органа, которым были приняты. Во-вторых, это только проверенная квалифицированными редакторами и юристами информация. В-третьих, книги НЦПИ выпущены на качественной бумаге, поэтому их приятно листать и не хочется выпускать из рук. Благодаря этому, НЦПИ заслуженно пользуется доверием клиентов, а издания узнаваемы в любом книжном магазине.

Вместе с тем, приобретая очередной экземпляр, например, Трудового кодекса, мало кто задумывается, сколько людей вовлечено в процесс создания книги и какой объем работы выполняется для того, чтобы она оказалась в ваших руках. Перед выпуском в свет печатного издания, которое содержит нормативные правовые акты, выполняется определенный комплекс работ. Правовой акт проходит через ряд государственных органов. После принятия документ регистрируется и получает уникальный номер регистрации в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь. Затем осуществляется его официальное опубликование на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь (www.pravo.by).

Параллельно с этим ведется редакторско-корректорская обработка документа. Редакторы занимаются обработкой текста во избежание грамматических и смысловых ошибок, чтобы читатель был уверен в правильности и достоверности получаемой информации. После изготовления оригинал-макета печатного издания можно приступать к переносу информации с электронных носителей на физические, то есть к изданию книги на полиграфическом предприятии. И только после этого долгого и трудоемкого процесса печатные издания попадают в книготорговую сеть на полки книжных магазинов.

Выполняя свою основную функцию — правовое просвещение граждан, НЦПИ и его филиалы — региональные центры правовой информации — в первую очередь заботятся о достоверности предоставляемой информации и качестве продукта, который получает потребитель. Не важно, юрист вы или бухгалтер, студент или пенсионер, предприниматель или домохозяйка, вы имеете право и должны знать свои права и обязанности, уметь ориентироваться в законодательстве своей страны.

Получайте проверенную правовую информацию на полках книжных магазинов, в интернет-магазине регионального центра правовой информации Минской области www.pravo.reshop.by либо в офисе РЦПИ Минской области в г. Минске по ул. Чкалова, 5.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь, в первое воскре- сенье декабря в стране отмечается День юриста. Всем юристам, нынешним и будущим, хочется пожелать только оттачивать свой профессионализм, пользоваться почетом и уважением, стремиться к восстановлению справедливости и добиваться всех поставленных целей!

Вместе мы делаем право доступным для всех!

Руслан ТРУХАН,

директор регионального

центра правовой информации

Минской области.