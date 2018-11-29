Необходимо иметь соответствующие свидетельства

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В связи с вопросами граждан Несвижского района о порядке перемещения грузов, подконтрольных Государственной ветеринарной службе, повторно сообщаем: перемещение животных, продуктов убоя и животноводческого сырья по территории Республики Беларусь обязано сопровождаться ветеринарными свидетельствами. Ветеринарное свидетельство по ф. № 1 — для животных всех видов и птицы. Ветеринарное свидетельство ф.2 и 2а: туши, полутуши, четвертины домашних и диких животных, и другие продукты убоя, молоко сырое, сливки сырые, яйцо, рыба, не переработанная продукция пчеловодства, тушки птицы и их части.

Не требуется ветеринарное свидетельство при перевозке пищевых продуктов: на готовые молочные продукты, мясные консервы, колбасные изделия, копчености, переработанную пищевую рыбную продукцию, готовую продукцию из мяса птицы, яичный порошок, жир топленый, выработанные в организациях Республики Беларусь, осуществляющих переработку. (Основание — постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 19 мая 2017 г. № 32), постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2017 г. № 319).

Согласно постановлению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 4 января 2013 г. № 1, утверждены «Ветеринарно-санитарные правила (ВСП) содержания продуктивных животных в личных подсобных хозяйствах граждан».

Согласно п.19 ВСП, «убой крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей для последующей реализации мяса и продуктов убоя проводится в организациях, осуществляющих деятельность по убою сельскохозяйственных животных и переработки мяса». Убой для реализации иных продуктивных животных допускается в личных подсобных хозяйствах граждан под контролем ветеринарной службы.

От граждан поступали вопросы о публикации объявлений о продаже поросят.

Согласно п.17 ВСП постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 04.01.2013 г. № 1, «комплектование личных подсобных хозяйств (ЛПХ) граждан допускается только здоровыми животными из других ЛПХ, сельхоз-организаций и региона, благополучных по заразным заболеваниям». Гражданин, собирающийся публично объявить о продаже продуктивных животных, обязан обратиться в ГУ «Несвижская районная ветеринарная станция» для проведения обследования личного подсобного хозяйства и выдачи заключения о благополучии по заразным заболеваниям животных.

Нарушение ветеринарных, ветеринарно-санитарных правил влечет предупреждение или наложение штрафа до двадцати базовых величин. Если установлено, что гражданин реализовал продуктивных животных или продукцию убоя из региона, неблагополучного по заразным болезням животных или больных, заранее зная об этом, наступает более строгая административная или уголовная ответственность.

Сергей СТРЕЧЕНЬ,

главный государственный ветеринарный инспектор Несвижского района.