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Причина пожара — непотушенная сигарета

30.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Неосторожное обращение с огнем — одна из самых распространенных причин пожаров. И небрежное обращение с тлеющей сигаретой или спичками неизбежно становится причиной трагедий. Часто люди бросают спички и окурки куда попало, кладут их на легковоспламеняющиеся предметы. Малолетние курильщики выбирают укромные места, убегая оттуда при появлении взрослых и бросая сигареты непотушенными. Окурки, брошенные с верхних этажей, зачастую попадают на балконы, в открытые форточки нижних этажей. А наиболее распространенным сценарием предыстории трагедий является курение в постели в состоянии алкогольного опьянения.

Ошибочно полагать, что любители покурить в постели не догадываются об опасности своей привычки. Каждый из них прекрасно понимает, что окурок, оставленный на матраце или подушке, может за считанные минуты разгореться в пламя и испепелить весь дом. Однако практически все курильщики полагают, что ситуация находится у них под контролем и что с ними беда уж точно не случится.

Очень часто данные трагедии происходят из-за курения в постели в нетрезвом состоянии. Как правило, именно самонадеянность, усиленная дозой алкоголя, и становится причиной пожара. Трезвый человек способен спастись сам и оказать помощь другим. Алкоголь же затуманивает сознание. Употребив спиртное, человек становится невнимательным, теряет чувство меры, ответственности…. Температура тлеющих окурков достаточна для воспламенения горючих материалов. Вызвав тление, сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг тления при благоприятных условиях превращается в пожар. Человек, получив смертельную дозу угарного газа, синильной кислоты, бензиламина и других ядовитых веществ, погибает…

Уважаемые граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, не допускайте курения в жилых помещениях в состоянии алкогольного опьянения, следите за тем, чтобы спички и сигареты после использования были потушены. Установите в жилых комнатах автономные пожарные извещатели, которые в случае возникновения пожара своевременно оповестят вас об опасности. Помните: одна непотушенная сигарета может загубить не одну жизнь…

Олег АНТОНОВИЧ,

инспектор инспекции

надзора и профилактики Несвижского РОЧС.

 


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Неосторожное обращение с огнем — одна из самых распространенных причин пожаров. И небрежное обращение с тлеющей сигаретой или спичками неизбежно
 
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