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Дмитрий Бага: прекрасно понимаю тех, кто купил билет на игру, но не пришел на стадион
Полузащитник борисовского БАТЭ Дмитрий Бага по окончании матча с "Види" (2:0) подвел итоги противостояния.
- Было довольно трудно — сказалась погода. Первый тайм провели здорово: много атаковали, хотели забить — забили. После перерыва стало сложнее психологически: нам ни в коем случае нельзя было пропускать.
Понравилась атмосфера. Спасибо людям, который в такой холод пришли на стадион. Мы старались победить. В то же время прекрасно понимаю и тех, кто купил билет на игру, но не пришел.
- Как оцените состояние газона "Борисов-Арены"?
- Для декабря поле хорошего качества. Понятно, что оно неидеально. В любом случае благодарим людей, которые подготовили его к сегодняшней игре, — передает слова футболиста корреспондент
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Полузащитник борисовского БАТЭ Дмитрий Бага по окончании матча с "Види" (2:0) подвел итоги противостояния.
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