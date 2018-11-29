﻿ Дмитрий Бага: прекрасно понимаю тех, кто купил билет на игру, но не пришел на стадион. 21.by
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Дмитрий Бага: прекрасно понимаю тех, кто купил билет на игру, но не пришел на стадион

30.11.2018 09:10 — Разное | Партизан  
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Полузащитник борисовского БАТЭ Дмитрий Бага по окончании матча с "Види" (2:0) подвел итоги противостояния.



- Было довольно трудно — сказалась погода. Первый тайм провели здорово: много атаковали, хотели забить — забили. После перерыва стало сложнее психологически: нам ни в коем случае нельзя было пропускать. 

Понравилась атмосфера. Спасибо людям, который в такой холод пришли на стадион. Мы старались победить. В то же время прекрасно понимаю и тех, кто купил билет на игру, но не пришел.

- Как оцените состояние газона "Борисов-Арены"?

- Для декабря поле хорошего качества. Понятно, что оно неидеально. В любом случае благодарим людей, которые подготовили его к сегодняшней игре, — передает слова футболиста корреспондент pressball.by Дмитрий Новик.


 
 
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Полузащитник борисовского БАТЭ Дмитрий Бага по окончании матча с "Види" (2:0) подвел итоги противостояния.
 
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