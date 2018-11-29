Дмитрий Бага: прекрасно понимаю тех, кто купил билет на игру, но не пришел на стадион









- Было довольно трудно — сказалась погода. Первый тайм провели здорово: много атаковали, хотели забить — забили. После перерыва стало сложнее психологически: нам ни в коем случае нельзя было пропускать.





Понравилась атмосфера. Спасибо людям, который в такой холод пришли на стадион. Мы старались победить. В то же время прекрасно понимаю и тех, кто купил билет на игру, но не пришел.





- Как оцените состояние газона "Борисов-Арены"?





pressball.by Дмитрий Новик. - Для декабря поле хорошего качества. Понятно, что оно неидеально. В любом случае благодарим людей, которые подготовили его к сегодняшней игре, — передает слова футболиста корреспондентДмитрий Новик.



