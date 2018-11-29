﻿ Китаянка обратилась к врачу из-за бесплодия и узнала, что она – мужчина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китаянка обратилась к врачу из-за бесплодия и узнала, что она – мужчина

30.11.2018 09:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Замужняя 26-летняя китаянка, которой никак не удавалось забеременеть, обратилась к врачу и узнала, что фактически является мужчиной, сообщает Asia One.

Девушка живет в китайской провинции Хунань  - с детства она имела все признаки женского пола, но визит к гинекологу в связи с лечением бесплодия круто изменил ее жизнь. В результате тщательного скрининга врачи выяснили, что девушка фактически является мужчиной.

У нее диагностировали редкое гормональное заболевание – так называемый синдром резистеентности к андрогеенам, когда внешние половые признаки у нее женские, но нет детородных органов, зато имеется Y-хромосома и неопустившиеся яички.

Подобная патология встречается достаточно редко – по данным ООН с нетипичными половыми признаками рождается около 1,5% младенцев.
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Замужняя 26-летняя китаянка, которой никак не удавалось забеременеть, обратилась к врачу и узнала, что фактически является мужчиной, сообщает Asia One.
 
Новости дня
Новости разные
 
Міжнацыянальнае супрацоўніцтва. “Беларусь — Польшча: дыялог культур”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика