Китаянка обратилась к врачу из-за бесплодия и узнала, что она – мужчина

Девушка живет в китайской провинции Хунань - с детства она имела все признаки женского пола, но визит к гинекологу в связи с лечением бесплодия круто изменил ее жизнь. В результате тщательного скрининга врачи выяснили, что девушка фактически является мужчиной.





У нее диагностировали редкое гормональное заболевание – так называемый синдром резистеентности к андрогеенам, когда внешние половые признаки у нее женские, но нет детородных органов, зато имеется Y-хромосома и неопустившиеся яички.





Подобная патология встречается достаточно редко – по данным ООН с нетипичными половыми признаками рождается около 1,5% младенцев.