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Китаянка обратилась к врачу из-за бесплодия и узнала, что она – мужчина
Замужняя 26-летняя китаянка, которой никак не удавалось забеременеть, обратилась к врачу и узнала, что фактически является мужчиной, сообщает Asia One.
Девушка живет в китайской провинции Хунань - с детства она имела все признаки женского пола, но визит к гинекологу в связи с лечением бесплодия круто изменил ее жизнь. В результате тщательного скрининга врачи выяснили, что девушка фактически является мужчиной.
У нее диагностировали редкое гормональное заболевание – так называемый синдром резистеентности к андрогеенам, когда внешние половые признаки у нее женские, но нет детородных органов, зато имеется Y-хромосома и неопустившиеся яички.
Подобная патология встречается достаточно редко – по данным ООН с нетипичными половыми признаками рождается около 1,5% младенцев.
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Замужняя 26-летняя китаянка, которой никак не удавалось забеременеть, обратилась к врачу и узнала, что фактически является мужчиной, сообщает Asia One.
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