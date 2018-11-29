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В Гамбурге неизвестные атаковали дом вице-канцлера Германии
Группа неизвестных в ночь на пятницу атаковала расположенный на западе города Гамбург дом вице-канцлера Германии, министра финансов Олафа Шольца, сообщает
Как пишет издание, группа, состоявшая приблизительно из 14 человек, сначала подожгла шину находившегося возле дома Шольца автомобиля. Затем неизвестные закидали стену здания банками с краской, после чего скрылись с места происшествия.
В настоящее время полиция ведет расследование инцидента.
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Группа неизвестных в ночь на пятницу атаковала расположенный на западе города Гамбург дом вице-канцлера Германии, министра финансов Олафа Шольца, сообщает РИА...
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