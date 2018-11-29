За 8 лет талончик на автобус подорожал на 280%









Рост цен за проезд в городском транспорте. По данным Белстата.

Исходя из данных Белстата, стоимость проезда в городском транспорте за последние 8 лет выросла на 283%.

Повышение цен на общественный транспорт частично связано с инфляционными процессами. Поскольку рынок городских общественных перевозок занят только государственными компаниями, а система формирования тарифов закрыта, узнать себестоимость проездного билета можно, только рассчитав его из названных данных.

— Ввести полную оплату мешает социально-политическая детерминация. Общественный транспорт — это чуть ли не последнее знамя социализма. Это считалось бы антисоциальной политикой. С другой стороны, это сильно подтолкнуло бы развитие индивидуального транспорта, — считает руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.



Исходя из данных МАРТ о том, что сейчас пассажиры платят только 70% стоимости проезда, можно рассчитать его полную стоимость – в среднем около 70 копеек. Разница не так велика для одной поездки. Но если посчитать, сколько платят люди, пользуясь за одну поездку несколькими видами транспорта, то его стоимость – даже при неполной оплате — не такая уж дешевая. В областном городе, до нынешнего повышения, один маршрут с пересадкой обходился пассажиру не в 50 копеек, а в 1 рубль, даже если на каждом автобусе или троллейбусе он ехал по одной остановке. А дорога туда-обратно, каждая с одной пересадкой, в 2 рубля.





«Население всегда платило полную стоимость проезда»





В 2015 году представители Минсктранса сообщали, что себестоимость проезда на автобусе или троллейбусе равна 95 копейкам деноминированных рублей, а пассажиры возмещали 48,4% из них. Годом позже предприятие собиралось оптимизировать затраты и снизить себестоимость проезда в городском транспорте. Себестоимость одной поездки наземным транспортом тогда была около 90 копеек. Тогда пассажиры оплачивали, по разным данным, от 50% до 65% реальной стоимости поездки. В прошлом году, по официальным данным, пользователи столичного наземного транспорта возмещали около 60% стоимости билетов.





Леонид Заико подчеркивает, что чиновники и представители предприятий-перевозчиков лукавят, когда говорят, что государство возмещает какую-то часть стоимости проезда за пассажиров. Ведь вливания в сферу общественного транспорта идут из бюджета, который формируется за счет налогов и различных выплат тех же граждан и компаний.





— Говорят, что ты лично, когда купил проездной билет, платишь 70%. А еще 30%? Не финансирует же их лично Александр Лукашенко или мэр города из своего кармана. Это наши же налоги, которые передаются из местного бюджета, − пояняет эксперт.





Покупка автобусов и троллейбусов, поддержка рабочего состояния сетей происходит за счет местных бюджетов. Значит, и эту часть городских пассажироперевозок финансирует население страны, отчисляя налоги.









«Система оплаты билетов за каждый вид транспорта устарела»





Экономист считает, что в Беларуси стоило бы ввести повременную тарификацию – это было бы выгодней и удобней для пассажиров.





− Если транспорт общественный, то он должен быть устроен так, чтоб люди перемещались по городу, не платя каждый раз, когда заходят в автобус, троллейбус или метро. Экономически грамотным было бы решение – человек зашел в общественный транспорт, отметил время начала поездки, дальше его билет действителен, например, в течение часа. Тем более технически сейчас это сделать абсолютно легко, − говорит Леонид Заико





Такая система работает во многих странах, где рассчитывается время поездки из одного конца города в другой, и исходя из затрат, формируется дифференцированная цена на проездные на 30, 60, 90 минут, независимо от количества пересадок.





Пока нет гибкой системы оплаты проезда, формирование тарифов непонятно, а госструктуры при каждом повышении цены за проезд в общественном транспорте настаивают на том, что пассажиры все равно оплачивают его не полностью, население будет искать выгоду для себя и своего окружения, например, передавая пробитый талончик входящим в автобус людям, считает эксперт. А перевозчики будут терять возможную выгоду.

В белорусских городах в среднем на 10% дорожает проезд в общественном транспорте. А это означает, что вырастет и стоимость проездных билетов на декаду и месяц. По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, покупая билет на автобус, граждане оплачивают только 70% его реальной стоимости, пишет. Почему несмотря на рост цен за проезд, транспортные организации никак не выйдут на самоокупаемость?