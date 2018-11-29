Константинополь утвердил проект устава украинской автокефальной церкви









"В контексте ранее принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви, и в ожидании выдачи Патриаршего и Синодального Томоса, святой и священный синод подготовил устав Украинской церкви", - говорится в соответственном документе.





По словам корреспондента, ко всем журналистам вышел пресс-секретарь Вселенского патриархата и предоставил пресс-релиз, в котором есть три пункта.





"Могу сказать, что здесь мы имеем три пункта. Конечно, я хочу сделать прежде всего оговорку о том, что этот документ мы только увидели, и надо с ним еще действительно разбираться и всех экспертов расспрашивать. Но я могу уже сказать, что здесь действительно написано то, что нам предоставляется автокефалия, нам предоставляется томос и предоставляется проект главного документа, проект устава для будущей Украинской автокефальной поместной церкви", - сказала журналистка.





Однако, она отметила, что этот устав, вероятно, должны рассмотреть на объединительном соборе.









Президент Украины Петр Порошенко заявил, что был одобрен текст томоса.





"Одобрен текст Томоса о создании этой церкви и принято решение о созыве объединительного Собора", - написал он.





По его словам, "остался только один шаг до завершения этого процесса".





"Нашим православным иерархам предстоит собраться и провести объединительный собор. Избранному предстоятелю выпадет честь получить Томос из рук Вселенского Патриарха", - сказал глава государства.



