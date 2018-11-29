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Константинополь утвердил проект устава украинской автокефальной церкви

30.11.2018 08:24 — Разное | Партизан  
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Священный Синод Вселенского патриархата в Стамбуле окончательно утвердил томос для представления автокефалии (независимости) УПЦ, сообщила журналист Ольга Шилкина в эфире Прямого канала.



"В контексте ранее принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви, и в ожидании выдачи Патриаршего и Синодального Томоса, святой и священный синод подготовил устав Украинской церкви", - говорится в соответственном документе.

По словам корреспондента, ко всем журналистам вышел пресс-секретарь Вселенского патриархата и предоставил пресс-релиз, в котором есть три пункта.

"Могу сказать, что здесь мы имеем три пункта. Конечно, я хочу сделать прежде всего оговорку о том, что этот документ мы только увидели, и надо с ним еще действительно разбираться и всех экспертов расспрашивать. Но я могу уже сказать, что здесь действительно написано то, что нам предоставляется автокефалия, нам предоставляется томос и предоставляется проект главного документа, проект устава для будущей Украинской автокефальной поместной церкви", - сказала журналистка.

Однако, она отметила, что этот устав, вероятно, должны рассмотреть на объединительном соборе.


Президент Украины Петр Порошенко заявил, что был одобрен текст томоса.

"Одобрен текст Томоса о создании этой церкви и принято решение о созыве объединительного Собора", - написал он.

По его словам, "остался только один шаг до завершения этого процесса".

"Нашим православным иерархам предстоит собраться и провести объединительный собор. Избранному предстоятелю выпадет честь получить Томос из рук Вселенского Патриарха", - сказал глава государства.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха  в порядке, установленном в диптихе.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.

 
 
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Священный Синод Вселенского патриархата в Стамбуле окончательно утвердил томос для представления автокефалии (независимости) УПЦ, сообщила журналист Ольга...
 
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