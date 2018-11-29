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Беларусь обвинили в ложном транзите: Россельхознадзор жалуется в ЕЭК

30.11.2018 08:19 — Разное | Партизан  
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Россельхознадзор пожаловался в Евразийскую экономическую комиссию на "ложный транзит" белорусской говядины и молочной продукции, поставки которой в Россию запрещены. Об этом сообщают «Вести. Экономика».

Вместо стран-получателей - Казахстана, Армении и Киргизии - товар попадает на российский рынок. "Россельхознадзор озабочен ситуацией, связанной с поступлением в Россию посредством ложного транзита белорусской продукции, которая запрещена к поставкам. Стоит отметить, что речь идет о продукции белорусских предприятий, которые в связи с выявленными нарушениями ветеринарно-санитарных требований России имеют временные ограничения к ввозу своих товаров на территорию России", - заявила представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. 

Факты незаконных поставок подтверждены статистическими данными по взаимной торговле между государствами-членами ЕАЭС с января по сентябрь. 

Россельхознадзор установил, что белорусские производители поставили в адрес Казахстана, Киргизии и Армении 5361 тонну охлажденной и мороженой говядины и 81853 тонны молочной продукции. При этом в эти страны доставлено только 3757 тонн говядины и 20497 тонн молочной продукции. "Очевидно, что более 62 тыс. тонн продукции не доехали до своих получателей в Казахстане, Киргизии и Армении и реализованы в России", - подчеркнула Мелано.

Подобное положение дел Россельхознадзор отмечал и в 2017 г: до киргизских и казахских получателей не доехало около 15 тыс. тонн белорусской молочной продукции, что составило 29% от общего объема поставок Беларуси в эти страны. 


В этом году объемы продукции, не довезенной до киргизских, армянских и казахских получателей, уже в четыре раза превышают показатель 2017 г. С января по сентябрь более 61 тыс. тонн белорусской молочной продукции (74,9% от общего объема поставок) не доехало до этих стран.

Россельхознадзор уже поднимал перед ЕЭК вопрос о ложном транзите по России товаров, в отношении которых Россия ввела временные ограничения. Многочисленные факты выявления такой продукции в России подтверждают доводы РСХН о необходимости введения системы прослеживаемости и строгого контроля в ЕАЭС. Однако комиссия так и не приняла такие меры. 

В связи с этим Россельхознадзор обратился к члену коллегии (министру) по техническому регулированию ЕЭК Виктору Назаренко с просьбой поручить соответствующим департаментам ЕЭК провести расследования, каким образом произведен возврат НДС белорусским производителям от их контрагентов в Казахстане, Киргизии и Армении.

Россельхознадзор считает, что необходимо провести совещание с руководителями органов ветеринарного контроля стран членов - ЕАЭС для обсуждения вопроса ложного перемещения товаров и определения порядка транзита белорусских товаров по Ро ии в адрес других государств-членов ЕАЭС.

 
 
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Россельхознадзор пожаловался в Евразийскую экономическую комиссию на "ложный транзит" белорусской говядины и молочной продукции, поставки которой в Россию...
 
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