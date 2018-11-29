Cрок санации ОАО «Лунинецлес» продлен до 24 сентября 2020 года

Еще в октябре 2015 года определением экономического суда Брестской области было принято к рассмотрению заявление открытого акционерного общества «Лунинецлес» об экономической несостоятельности. В том же году в отношении ОАО «Лунинецлес» было открыто конкурсное производство, управляющим назначено торговое унитарное предприятие «Деловой капитал».





Первоначально план санации был рассчитан на 18 месяцев – до 24 сентября 2017 года, однако восстановить платежеспособность за этот срок не получилось.





Предприятие функционирует с 1944 года. Открытое акционерное общество создано в 1993 году. Основная сфера деятельности – заготовка древесины и деревообработка: шпалы, ящики, оконные двери и блоки, паркет, дрова, щепа и т. п.



