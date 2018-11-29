Как будет работать на практике новый декрет о тунеядцах: раскладываем по полочкам

Кто считается занятым в экономике?





Те, кто работает по контракту или договору подряда, занятый на государственных должностях, находится в производственном кооперативе или фермерском хозяйстве. Сюда же относятся предприниматели и физические лица, работающие без регистрации ИП и уплачивающие единый налог, ремесленники, адвокаты, нотариусы. Если вы оказываете услуги в сфере агроэкотуризма, являетесь творческим работникам (статус подтверждается членством в творческом союзе или профессиональным сертификатом), то также считаетесь занятыми в экономике.





В эту категорию включают военнослужащих, работников военизированных организаций, имеющих специальные звания, резервистов и военнообязанных во время прохождения сборов, граждан, находящихся на альтернативной службе. А также служителей церкви, членов монашеской общины и учащихся духовных семинарий.





Занятыми являются и граждане, имеющие в собственности земельный участок для ведения подсобного хозяйства (или огородничества, традиционных народных промыслов, других целей) и выращивают там продукцию растениеводства (кроме цветов, декоративных растений, их семян и рассады) или разводят животных. Но это правило не относится к тем, у кого участок в столице и областных центрах.





Спортсмены, включенные в списочный составы национальных и сборных команд Беларуси, учащиеся специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ подпадают под категорию занятых в экономике. Равно как и жители страны, которые получают образование в дневной форме или дома (исключение — дополнительные курсы и тренинги).





Не возникнет вопросов к тем, кто воспитывает детей до семи лет, детей с инвалидностью до 18 лет, троих и более несовершеннолетних. Если вы официально зарегистрированы в качестве безработного или проходите переподготовку, повышение квалификации по направлению органов по труду, то также считаетесь занятыми.





Кого еще не будут вносить в базу?





Есть ряд случаев, когда граждан, которые не работают, не будут относить к числу не занятых в экономике. Например, в течение квартала, после того как работник был уволен. Если же контракт расторгли из-за сокращения штата, несоответствия специалиста должности, которую он занимал, из-за состояние здоровья, истечения срока действия контракта, то у вас есть «отсрочка» на полгода.





Военнослужащих, работников военизированных организаций, с которыми были прерваны указанные отношения, резервистов и военнообязанных после прохождения сборов в течение шести месяцев также не будут заносить в список незанятых. А те, кто отучился на дневном отделении, дома или в духовной семинарии, получат «отсрочку» до конца календарного года, в котором они выпустились из альма-матер.





В базу не попадут и признанные судом недееспособными, граждане с инвалидностью, те, кто имеет право на пенсию по потере кормильца в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием или сам получает страховые выплаты после травмы на работе. А также жители страны, которым начисляют пенсии и государственные пособия (за исключением единовременных пособий).





Незанятыми не считаются олимпийские чемпионы, которым выплачивают государственную стипендию, те, кто сдает в аренду помещения и машино-места (при условии оплаты подоходного налога). Декрет не коснется супругов военнослужащих и молодых специалистов, если в местности, где они живут, нет возможности трудоустроиться.





Среди граждан, которых не будут включать в базу, также женщины, находящиеся под медицинским наблюдением во время беременности и родов, горожане и сельчане, отправленные на принудительное лечение, в места лишения свободы (или под домашний арест), лечебно-трудовые профилактории.





Кстати, если вы работаете или учитесь за границей, то тоже не будете оплачивать «коммуналку» по стопроцентным тарифу.









Как формируется база данных?





Туда записывается следующая информация: имя, фамилия, отчество незанятого гражданина, его дата рождения, пол, гражданство, сведения о регистрации по месту жительства (пребывания), вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер.





База формируется каждые полгода и уточняется раз в квартал. Передавать информацию для нее могут государственные органы и иные организации — при помощи специальной электронной услуги. В настоящее время также разрабатывается программа, через которую жители страны смогут узнать, попали они в базу.





На местах с незанятыми гражданами работают постоянные комиссии. В их состав вошли депутаты, специалисты исполкомов, представители общественных объединений, предприятий района. Заседания проводятся по необходимости, но не реже двух раз в месяц. Комиссии сообщают людям о том, что те попали в список, помогают подбирать вакансии, занимаются ресоциализацией лиц, ведущих асоциальный образ жизни. А граждан, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, могут полностью или частично избавить от оплаты услуг по полному тарифу.





Что касается трудных жизненных ситуаций?





Такие ситуации можно условно разделить на четыре блока.





Первый — состояние здоровья. Например, наличие у человека заболевания, которое является показанием к установлению инвалидности, но она по каким-то причинам пока не оформлено, длительное восстановление после травмы, прохождение курса лечения и реабилитации от наркозависимости.





Второй блок — необходимость ухода детей старше семи лет. Например, школьник стоит на диспансерном учете с хроническим заболеванием, обучается дома после болезни.





Третий блок — необходимость постоянного или временного ухода взрослых нетрудоспособных граждан.





Четвертый блок — отсутствие возможности трудоустройства. Здесь могут быть такие объективные причины, как значительная удаленность места жительства от органов территориальной службы занятости, нерегулярная транспортная связь, отсутствие вакансий по специальности.





К тяжелым жизненным ситуациям относят и некоторые другие случаи. Например, причинение вреда здоровью, имуществу в результате стихийных бедствий, пожаров, чрезвычайных ситуаций. Причиной, из-за которой разрешается освободить от полной оплаты услуг, может стать переезд на новое место жительства или потеря социальных связей во время отбывания наказания, принудительного лечения, реабилитации.





В Министерстве труда и социальной защиты подчеркивают, что этот перечень примерный, он не закрыт. В комиссии остается право принимать решение по каждой конкретной ситуации.





Какие услуги подорожают для иждивенцев?





Не занятые в экономике граждане с 1 декабря 2019 года будут оплачивать по стопроцентным тарифу горячую воду, а с 1 октября будущего года — газ (при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов) и отопление. Сейчас население компенсирует около 80% затрат на электроэнергию и 20% — на тепловую.





Здесь есть несколько нюансов. Во-первых, начислять «коммуналку» по полной будут в том случае, если неработающий является собственником, нанимателем или арендатором жилого помещения, членом организации-застройщика, лизингополучателем или заключил договор долевого строительства. На безработного, который живет в квартире, где плательщиком считается другой человек (его мать, например), повышенные тарифы не распространяются.





Во-вторых, оплачивать услуги в стопроцентным размере незанятых гражданину придется только за себя. Для остальных зарегистрированных жильцов квартиры ничего не изменится.





Министерство ЖКХ ранее приводило расчет того, как может вырасти «коммуналка» для тех, кто попадет в базу. Например, в двухкомнатной квартире площадью 48 кв.м. на подогрев воды было затрачено 0,6 Гкал, а на отопление израсходовано 1,2 Гкал. Если в ней проживает три человека и собственник — безработный, то оплата за горячую воду увеличится на 5-6 рублей, а за обогрев — на 15. Если бы незанятый собственник жил в такой квартире один, то цена за отопление выросла бы на 60 рублей.





Допустим, это же помещение оборудовано газовым отопительным прибором. За месяц израсходовано 150 кубометров газа. При условии, что там зарегистрировано трое жителей и собственник сидит без работы, жировка «потяжелеет» примерно на 15-16 рублей. Если незанятый собственник живет один, то газ для него подорожает на 40 рублей.