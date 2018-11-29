Самолет Меркель совершил аварийную посадку из-за неисправности

Об этом сообщает AP со ссылкой на информационное агентство dpa.





Правительственный Airbus, летевший в Буэнос-Айрес, развернулся над Нидерландами примерно через час после вылета. Причиной стала техническая неисправность самолета.





Меркель летела на саммит Большой двадцатки (G20) в Аргентину. Сообщается, что немецкая делегация вылетит на другом самолете.