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Самолет Меркель совершил аварийную посадку из-за неисправности
В четверг, 29 ноября, в аэропорту Кельна совершил экстренную посадку правительственный самолет, на борту которого находилась канцлер Германии Ангела Меркель.
Об этом сообщает AP со ссылкой на информационное агентство dpa.
Правительственный Airbus, летевший в Буэнос-Айрес, развернулся над Нидерландами примерно через час после вылета. Причиной стала техническая неисправность самолета.
Меркель летела на саммит Большой двадцатки (G20) в Аргентину. Сообщается, что немецкая делегация вылетит на другом самолете.
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В четверг, 29 ноября, в аэропорту Кельна совершил экстренную посадку правительственный самолет, на борту которого находилась канцлер Германии Ангела Меркель.
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