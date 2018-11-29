Крупный мясной производитель Брестчины хочет купить почти треть местного колхоза

Покупатель намерен приобрести 161620 акций хозяйства по 2 рубля за каждую, то есть предполагаемая сумма сделки превышает 323 тысячи рублей.





Колхоз «Восход», на базе которого было создано сегодняшнее предприятие, основан в 1950 году, а в ОАО преобразован в 2003 году. Направления развития предприятия — животноводство мясо-молочного направления, производство зерна, картофеля, рапса и сахарной свеклы.



