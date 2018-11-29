







Чувствовалось хорошо. Правда, первые 10 минут было сложно из-за мороза. Потом полегчало. Понимали, что стоит на кону. Выложились на сто процентов и победили. Все, что от нас требовалось, мы сделали. Знали, какую тактику выберет соперник. Старались не дать им играть в свой футбол. Мы создавали моменты.





pressball.by Дмитрий Новик. Сразу после игры не принято критиковать судью. Однако мне не очень понятны его действия: в пользу соперника свистел даже тогда, когда их мы и не касались, а в нашу пользу... Беспредельничал моментами, — передает слова футболиста корреспондентДмитрий Новик.



