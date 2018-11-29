|
Александр Глеб — о судействе в матче с "Види": арбитр моментами беспредельничал
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился мнением о матче с "Види" (2:0).
Чувствовалось хорошо. Правда, первые 10 минут было сложно из-за мороза. Потом полегчало. Понимали, что стоит на кону. Выложились на сто процентов и победили. Все, что от нас требовалось, мы сделали. Знали, какую тактику выберет соперник. Старались не дать им играть в свой футбол. Мы создавали моменты.
Сразу после игры не принято критиковать судью. Однако мне не очень понятны его действия: в пользу соперника свистел даже тогда, когда их мы и не касались, а в нашу пользу... Беспредельничал моментами, — передает слова футболиста корреспондент
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился мнением о матче с "Види" (2:0).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)