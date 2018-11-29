Гомельский жировой комбинат идет к банкротству

Предприятие должно кредиторам более 48,4 млн рублей. Банки БелВЭБ и «Москва — Минск» согласились, что в этом случае нужно начинать дело о банкротстве. Третий кредитор, Белагропромбанк, сомневается в этом. Его представители считают, что нужно отозвать заявление из суда, потому что нет доказательств о невозможности взыскания денег.





Тем не менее суд решил ввести защитный период до 7 декабря 2018 года.





Напомним, ОАО «Гомельский жировой комбинат» более чем на 99% принадлежит государству. В структуре выручки более 22% занимают маргарины и майонезы. Мыло и чистящие средства — 20%. По итогам 2017 года компания потеряла в выручке примерно четверть. Убытки составили более 2,8 млн рублей. В 2016-м они превышали 5,8 млн.



