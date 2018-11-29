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Гомельский жировой комбинат идет к банкротству

30.11.2018 07:41 — Разное | Партизан  
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Экономический суд Гомельской области начал производство по делу о банкротстве крупного государственного производителя майонеза и мыла — ОАО «Гомельский жировой комбинат». Дело инициировано по заявлению самой компании.

Предприятие должно кредиторам более 48,4 млн рублей. Банки БелВЭБ и «Москва — Минск» согласились, что в этом случае нужно начинать дело о банкротстве. Третий кредитор, Белагропромбанк, сомневается в этом. Его представители считают, что нужно отозвать заявление из суда, потому что нет доказательств о невозможности взыскания денег.

Тем не менее суд решил ввести защитный период до 7 декабря 2018 года.

Напомним, ОАО «Гомельский жировой комбинат» более чем на 99% принадлежит государству. В структуре выручки более 22% занимают маргарины и майонезы. Мыло и чистящие средства — 20%. По итогам 2017 года компания потеряла в выручке примерно четверть. Убытки составили более 2,8 млн рублей. В 2016-м они превышали 5,8 млн.

 
Теги: Минск
 
 
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Экономический суд Гомельской области начал производство по делу о банкротстве крупного государственного производителя майонеза и мыла — ОАО «Гомельский жировой...
 
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