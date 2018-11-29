Где и как в Жлобинском районе можно приобрести ель?

Не за горами – новогодние праздники, главным символом которых является ёлка. Уже сейчас многие подыскивают искусственную зелёную красавицу в магазинах, однако некоторые по-прежнему предпочитают настоящую…

Вопросы наших читателей, где и как приобрести ель, мы адресовали специалистам.

Заместитель директора ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» Павел ВЕРТЕЙКО:

– Согласно правил ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения заготавливать новогодние ели можно на территориях с плотностью загрязнения почв радиоцезием до 5 Ки/км2 . Что касается цен, то они уже установлены и зависят от места приобретения и высоты деревьев: для реализации на ёлочных базарах – от 9 до 14 рублей, на складах 9 лесничеств лесхоза – от 7,50 до 12,50 рублей. Единственным документом, дающим право на провоз новогодних деревьев, для физических лиц является квитанция и накладная установленного образца, для организаций – товарно-транспортная накладная.

А вот тем, у кого возникает соблазн пойти в обход закона, лесхоз напоминает, что согласно ст. 15.22 Административного кодекса РБ за самовольно срубленную ель грозит штраф до 50 базовых величин для физических лиц, до 200 базовых – для индивидуальных предпринимателей и до 300 базовых – для юридических лиц. Нарушителям придётся оплатить и стоимость срубленного дерева.

Начальник Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Александр ЖЕЛЕЗНОВ:

– За каждое срубленное новогоднее дерево диаметром у пня до 12 см виновные обязаны будут возместить вред, причинённый окружающей среде, в размере от 0,1 до 0,2 базовой величины в зависимости от места совершения нарушения, а также стоимость самого дерева при невозможности его изъятия – 1 базовую величину. Инспекцией и лесхозом будут проводиться рейдовые мероприятия: усилено патрулирование лесных массивов и территорий города с целью выявления и привлечения к ответственности граждан, незаконно вырубающих новогодние деревья и осуществляющих незаконную торговлю ими. Совместно с госавтоинспекцией будут организованы посты на дорогах.

Подготовила Анна ШМИГИРЁВА.

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