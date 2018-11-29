ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20

30.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп решил отказаться от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 из-за инцидента в Керченском проливе.

Об этом глава Белого дома написал 29 ноября на своей странице в Twitter.

"Опираясь на тот факт, что корабли и моряки не возвращены в Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - отметил Трамп, ссылаясь на недавний инцидент в Керченском проливе.

"Я с нетерпением жду значимого (российско-американского) саммита, как только будет урегулирована нынешняя ситуация", - добавил глава Белого дома.

Источник: БЕЛТА.

На снимке: Дональд Трамп.

Фото ТАСС - Reuters

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

 

Наш канал на YouTube


 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп решил отказаться от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 из-за инцидента в Керченском...
 
Новости дня
Новости разные
 
Киевское "Динамо" с Хацкевичем и еще 15 клубов пробились в плей-офф Лиги Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика