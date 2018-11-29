Киевское «Динамо» под руководством бывшего тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича обеспечило себе первое место в группе «К» и путевку в плей-офф Лиги Европы.



Фото: fcdynamo.kiev.ua

29 ноября в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы киевляне победили в гостях казахстанскую «Астану».

«Астана» — «Динамо» К — 0:1

29 ноября. Стадион «Астана Арена».

«Астана»: Ерич, Аничич, Рукавина, Постников, Томасов, Маевский, Алмейда (Мужиков, 58), Зайнутдинов (Шомко, 75), Кляйнгайслер, Муртазаев, Кабананга (Янга, 62).

«Динамо» К: Бойко, Бурда, Миколенко, Кадар, Кендзера, Сидклей, Цыганков (К) (Морозюк, 83), Шепелев, Че Че, Вербич (Сидорчук, 76), Шапаренко (Гармаш, 64).

Гол: 0:1 — Вербич (29).

Предупреждения: Постников (32), Кляйнгайслер (88) — Че Че (90), Гармаш (90+3).

«Астана» была близка к тому, чтобы открыть счет уже на 7-й минуте. Однако белорусский полузащитник Иван Маевский, откликнувшийся на прострел справа, с пары метров не сумел переправить мяч в ворота, а затем защитник киевлян Бурда выбил мяч с линии ворот.

Примерно к середине первого тайма динамовцы сумели погасить стартовый натиск хозяев и организовали голевую атаку. Беньямин Вербич в касание замкнул пас капитана киевлян Виктора Цыганкова, который сделал хитрую передачу пяткой — 1:0 в пользу украинского клуба.

«Астана» настойчиво пыталась отыграться, и несколько раз была близка к успеху, но благодаря самотверженности защитников и надежности голкипера Бойко им удалось удержать победу. А после выстрела Рукавины во втором тайме динамовцев спасла перекладина.

Хацкевич: На поле были дисциплина и порядок

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич на пресс-конференции после матча не стал отрицать, что по опасным моментом «Астана» превзошла его команду, но подчеркнул, что удача в футболе тоже важна.



Александр Хацкевич. Фото: fcdynamo.kiev.ua

— Хватит ли нынешнего кадрового резерва на весну?

— Конечно, есть кадровые проблемы, но до декабря нам не усилиться. При этом одну задачу с этими ребятами мы решили досрочно, как бы этот турнир ни начинался тяжело для нас. С этим поздравляю всю команду и наших болельщиков.

— После первой игры вы говорили, что «Динамо» потеряло два очка. Можно ли сказать, что сегодня «Астана» потеряла три?

— По моментам «Астана» превзошла нас, но в футболе без удачи не бывает. Обе команды сегодня хотели выиграть, но удалось это нам. На самом деле, очень приятно сегодня победить, ведь длительный перелет и искусственное поле играют большую роль. Из-за необычного газона у нас было много ошибок при переходе из обороны в атаку, но самое главное, что сегодня на поле были дисциплина и порядок.

— Что сегодня было лучше — атака «Астаны» или оборона «Динамо»?

— Наша команда — вся команда, а не только защитники — сыграла в обороне не без ошибок, но «на ноль», а впереди мы реализовали свой момент.

— Вы дважды обыграли «Ренн». Можно ли сказать, что «Астана» сильнее французов?

— Если насчет сегодняшней игры, то сыграл свою роль фактор своего поля и поддержки болельщиков. Но если «Астана» продемонстрирует такое же желание в матче с «Ренном», то обязательно решит свою задачу, — приводит слова Александра Хацкевича пресс-служба киевского «Динамо».

«Яблонец» (Чехия) — «Ренн» (Франция) — 0:1 (Гренье, 55).

Положение команд в группе «K»:

1. «Динамо» К — 11 очков (разница мячей 10−6)

2. «Астана» — 8 (7−5)

3. «Ренн» — 6 (5−8)

4. «Яблонец» — 2 (5−8).

Группа «А»

«Байер» (Германия) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:1 (Вайзер, 85 — Марселиньо, 69).

«Цюрих» (Швейцария) — АЕК (Кипр) — 1:2 (Хелифи, 74 — Янну, 38, Тричковски, 85).

1. «Байер» — 10 (11−8)

2. «Цюрих» — 9 (6−5)

3. АЕК — 5 (5−7)

4. «Лудогорец» — 3 (4−6).

Группа «В»

«Зальцбург» (Австрия) — «Лейпциг» (Германия) — 1:0 (Гульбрандсен, 74).

«Русенборг» (Норвегия) — «Селтик» (Шотландия) — 0:1 (Синклер, 42).

1. «Зальцбург» — 15 (15−5)

2. «Селтик» — 9 (5−6)

3. «Лейпциг» — 6 (8−7)

4. «Русенборг» — 0 (3−13).

Группа «С»

«Бордо» (Франция) — «Славия» (Чехия) — 2:0 (Де Превиль, 49, Кунде, 90+5).

«Зенит» (Россия) — «Копенгаген» (Дания) — 1:0 (Мак, 59).

1. «Зенит» — 11 (6−3)

2. «Славия» — 7 (2−3)

3. «Копенгаген» — 5 (3−4)

4. «Бордо» — 4 (5−6).

Группа «D»

«Фенербахче» (Турция) — «Динамо» Загреб (Хорватия) — 0:0.

«Андерлехт» (Бельгия) — «Спартак» Трнава (Словакия) — 0:0.

1. «Динамо» З — 13 (11−3)

2. «Фенербахче» — 8 (7−6)

3. «Спартак» — 4 (3−7)

4. «Андерлехт» — 2 (2−7).

Группа «Е»

«Ворскла» (Украина) — «Арсенал» (Англия) — 0:3 (Смит-Роу, 11, Рэмси, 27, с пенальти, Уиллок, 41).

«Карабах» (Азербайджан) — «Спортинг» (Португалия) — 1:6 (Зубир, 14 — Дост, 5, с пенальти, Фернандеш, 20, 75, Нани, 33, Диаби, 65, 82).

1. «Арсенал» — 13 (11−2)

2. «Спортинг» — 10 (10−3)

3. «Ворскла» — 3 (4−10)

4. «Карабах» — 3 (2−12).

Группа «F»

«Бетис» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:0 (Каналес, 39).

«Милан» (Италия) — «Дюделанж» (Люксембург) — 5:2 (Кутроне, 21, Круз, 66, в свои ворота, Чалханолу, 70, Шнелль, 77, в свои ворота, Борини, 80 — Штольц, 39, Турпель, 49).

1. «Бетис» — 11 (7−2)

2. «Милан» — 10 (11−6)

3. «Олимпиакос» — 7 (8−5)

4. «Дюделанж» — 0 (3−16).

Группа «G»

«Спартак» Москва (Россия) — «Рапид» (Австрия) — 1:2 (Зе Луиш, 20 — Мюльдюр, 80, Шобесбергер, 90+1).

«Глазго Рейнджерс» (Шотландия) — «Вильярреал» (Испания) — 0:0.

1. «Вильярреал» — 7 (10−5)

2. «Рапид» — 7 (5−9)

3. «Глазго Рейнджерс» — 6 (8−7)

4. «Спартак» М- 5 (8−10).

Группа «H»

«Аполлон» (Кипр) — «Лацио» (Италия) — 2:0 (Фопала, 31, Маркович, 82).

«Айнтрахт» (Германия) — «Марсель» (Франция) — 4:0 (Йович, 2, 67, Густаво, 17, в свои ворота, Сарр, 62, в свои ворота).

1. «Айнтрахт» — 15 (15−4)

2. «Лацио» — 9 (8−9)

3. «Аполлон» — 4 (7−9)

4. «Марсель» — 1 (5−13).

Группа «I»

«Мальмё» (Швеция) — «Генк» (Бельгия) — 2:2 (Левицки, 65, Антонссон, 67 — Посуэло, 42, Пентсил, 53).

«Сарпсборг» (Норвегия) — «Бешикташ» (Турция) — 2:3 (Мухаммед, 1, Хайнтц, 6 — Ленс, 62, 90, Лав, 66).

1. «Генк» — 8 (10−8)

2. «Бешикташ» — 7 (9−10)

3. «Мальмё» — 6 (6−6)

4. «Сарпсборг» — 5 (8−9).

Группа «J»

«Краснодар» (Россия) — «Акхисар» (Турция) — 2:1 (Газинский, 49, Ари, 57 — Сержиньо, 24).

Капитан сборной Беларуси Александр Мартынович в составе «Каснодара» отыграл в центре обороны весь матч.

«Стандард» (Бельгия) — «Севилья» (Испания) — 1:0 (Дженепо, 62).

1. «Краснодар» — 12 (8−5)

2. «Севилья» — 9 (15−6)

3. «Стандард» — 9 (7−9)

4. «Акхисар» — 0 (4−14).

Группа «L»

БАТЭ (Беларусь) — «Види» (Венгрия) — 2:0 (Сигневич, 22, Иванич, 85).

«Челси» (Англия) — ПАОК (Греция) — 4:0 (Жиру, 27, 37, Хадсон-Одои, 60, Мората, 78).

Уже с 7-й минуты «Челси» играл в большинстве после удаления украинского легионера ПАОКа Евгения Хачериди.

1. «Челси» — 15 (10−1)

2. БАТЭ — 6 (6−8)

3. «Види» — 6 (3−5)

4. ПАОК — 3 (4−9).

Заключительный тур групповой стадии Лиги Европы пройдет 13 декабря. БАТЭ сыграет в гостях у ПАОКа, «Види» примет у себя в Венгрии «Челси». Для гарантированного выхода в 1/16 финала БАТЭ нужна победа. Ничья устроит борисовчан только в том случае, если очки потеряет и «Види». В случае поражения БАТЭ не выйдет в плей-офф.

Вообще же за тур до финиша групповой стадии известна уже половина участников 1/16 финала. Это украинское «Динамо» из Киева, «Байер» (Германия), «Цюрих» (Швейцария), «Зальцбург» (Австрия), «Зенит» (Россия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Арсенал» (Англия), «Челси» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Лацио» (Италия), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Спортинг» (Португалия). Еще три участника отправятся в плей-офф Лиги Европы из Лиги чемпионов — «Брюгге» (Бельгия), «Бенфика» (Португалия) и «Валенсия» (Испания) заняли третьи места в своих группах ЛЧ и продолжат еврокубковый путь во втором по значимости клубном турнире континента.