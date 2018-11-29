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СЛУЖБА 101: пожар в д. Ивашковцы Сморгонского района
30.11.2018 — Разное | Светлы шлях
Оперативная информация с 06-00 часов 29.11.2018 до 06-00 часов 30.11.2018 г.
На территории Гродненской области произошло 4 пожара, погиб 1 человек. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
29.11.2018 в 18-18 поступило сообщение о пожаре гаража в д. Скилондишки Ошмянского района. В результате уничтожены гараж и автомобиль БМВ. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (перекал печи кустарного производства).
Пожар квартиры
29.11.2018 в 19-49 поступило сообщение о пожаре квартиры в г. Гродно по ул. Советских Пограничников. В результате повреждены балконная рама и имущество в комнате, закопчены стены и потолок. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки светильника).
Пожар жилого дома
29.11.2018 в 22-26 поступило сообщение о пожаре жилого дома в аг. Шорсы Новогрудского района. В результате повреждены стены, перекрытие, имущество в доме. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств и агрегатов (перекал печи).
Пожар жилого дома с гибелью человека
30.11.2018 в 00-21 поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Ивашковцы Сморгонского района. В результате пожара погиб человек, личность которого устанавливается, уничтожена кровля, потолок, повреждены стены и имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств и неосторожное обращение с огнем.
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Оперативная информация с 06-00 часов 29.11.2018 до 06-00 часов 30.11.2018 г. На территории Гродненской области произошло 4 пожара, погиб 1 человек. Нарушений условий...
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