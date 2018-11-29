Когда в Гродно и области заработают елочные базары и почем новогодние елки?

Первее всего елку можно будет купить в Волковысском и Лидском районах – 18 декабря, в областном центре елочные базары откроют 21 декабря, а в остальных районах региона 20-21 декабря. Кстати, общее количество торговых точек – 150. Зеленых красавиц в Гродно будут продавать с 10.00 до 19.00. Кстати, выбрать можно будет не только среди елок - наряжать при желании можно и сосну. В районах области также определят удобное для покупателей время. А если человек сам захочет вырубить дерево, в любом лесхозе помогут сделать это законно.

Цена дерева традиционно зависит от его высоты. В Гродно небольшие деревца до 1 метра можно будет приобрести за 10 рублей. От 1 до 2 метров – 13 рублей. Для тех, у кого потолки повыше есть красавицы от 3 до 5 метров, их отдадут за 27 рублей. А вот если кому-то нужно будет дерево больше 5 метров в высоту, то за него нужно будет отдать 55 рублей. Кстати, обещают, что в продаже будут елки и по 8 метров.





В районах области цены могут колебаться. Елочки до 1 метра – от 6 до 9 рублей, 1-2 метров – от 7 до 13 рублей, 2-3 метров – от 9 до 19, 3-5 метров – в среднем 27 рублей.

– Если человек сам хочет срубить дерево, то это можно сделать законно. Нужно прийти в лесхоз или лесничество, вас проводят в специальные высадки, где это можно сделать. Выбираете любое, какое понравится, – рассказал заместитель начальника отдела производства и реализации продукции Гродненского ГПЛХО Евгений Думчев.

ВАЖНО

За незаконную вырубку грозит внушительный штраф. В рекреационно-оздоровительных, защищаемых и природоохранных лесах он составляет от 5 до 50 базовых величин. В так называемых эксплуатационных лесах штраф меньше, но все равно может заметно ударить по кошельку – до 30 базовых. В любом случае, дерево с елочного базара обойдется дешевле.





Где в Гродно будут работать елочные базары?

Ленинский район:

- Ул. Дубко,17. На территории, прилегающей к торговому центру «OldCity».

- Ул. Болдина, 16. На территории, прилегающей к магазину «Квасовский».

- Бульвар Ленинского Комсомола. На территории, прилегающей к мини-рынку «Форты».

- Ул. Горького, 75. На территории, прилегающей к магазину «Нарочь».

- Ул. Лиможа. На территории автостоянки между универсамом «Алми» и магазином «Евроопт».

- Ул. Малыщенская. На территории, прилегающей к магазину «Внешторг» .

- Ул. Дзержинского. На территории, прилегающей к мини-рынку «Девятовка».

- Ул. Тимирязева, 8. Между бизнесцентром «Августовский» и гипермаркетом «Евроопт».





Октябрьский район:

- Ул. Суворова. На территории Неманского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Гродненский лесхоз».

- Ул. Поповича, 14. На территории, прилегающей к универсаму «Каскад».

- Проспект Клецкова, 15А. На территории, прилегающей к ресторану «Туран».

- Ул. О. Соломовой, 70. На территории, прилегающей к универсаму «Евроопт».

- Проспект Космонавтов. На территории, прилегающей к автовокзалу.

- Ул. Щорса,26. На территории, прилегающей к магазину «У Дома».

- Проспект Янки Купалы. На территории, прилегающей к универсаму «Брест».

- Шоссе Индурское,8 . На территории, прилегающей к магазину «Нарочь».

- Ул. Стрелковая, 21. На территории, прилегающей к магазину «Евроопт».

- Ул. Великая Ольшанка, 13. На территории, прилегающей к магазину «Евроопт».

- Ул. Победы, 47. На территории, прилегающей к универсаму «Евроопт».