БАТЭ вышел на второе место группы Лиги Европы

В домашнем матче с «Види», который прошел 29 ноября 2018 года, «желто-синие» показали хорошую игру и забили сопернику два безответных гола. Уже на 22-й минуте отличился Николай Сигневич, точку в матче на 85-й поставил Мирко Иванич.
В другом поединке 5 тура группы L «Челси», который уже обеспечил себе пропуск в плей-офф, со счетом 4:0 разгромил греческий ПАОК.
Турнирное положение в группе перед заключительным туром:
- «Челси» - 15 очков,
- БАТЭ – 6 очков,
- «Види» - 6 очков,
- ПАОК – 3.
Чтобы выйти в плей-офф, БАТЭ в заключительном туре 13 декабря надо побеждать на выезде ПАОК. В 1/16 финала Лиги Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
- Есть несколько планов подготовки. Как видите, Борисов завалило, засыпало. Да и холодно. Прорабатывается вариант выезда на пару дней раньше к месту нашей дислокации в Салониках. Ну и главное, чтобы все были здоровы. Будем с нетерпением ждать матча с ПАОКом. Мы таких игр в своей биографии провели очень много - и они нам нравятся. Оттого еще интереснее, - прокомментировал дальнейшие планы команды главный тренер борисовчан Алексей БАГА. Слова наставника приводит официальный сайт клуба.