БАТЭ вышел на второе место группы Лиги Европы

В домашнем матче с «Види», который прошел 29 ноября 2018 года, «желто-синие» показали хорошую игру и забили сопернику два безответных гола. Уже на 22-й минуте отличился Николай Сигневич, точку в матче на 85-й поставил Мирко Иванич.

В другом поединке 5 тура группы L «Челси», который уже обеспечил себе пропуск в плей-офф, со счетом 4:0 разгромил греческий ПАОК.

Турнирное положение в группе перед заключительным туром:

«Челси» - 15 очков,

БАТЭ – 6 очков,

«Види» - 6 очков,

ПАОК – 3.

Чтобы выйти в плей-офф, БАТЭ в заключительном туре 13 декабря надо побеждать на выезде ПАОК. В 1/16 финала Лиги Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы.