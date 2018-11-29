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БАТЭ вышел на второе место группы Лиги Европы

30.11.2018 09:11 — Разное | Аргументы и факты  
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БАТЭ вышел на второе место группы Лиги Европы
ФК БАТЭ

В домашнем матче с «Види», который прошел 29 ноября 2018 года, «желто-синие» показали хорошую игру и забили сопернику два безответных гола. Уже на 22-й минуте отличился Николай Сигневич, точку в матче на 85-й поставил Мирко Иванич.

В другом поединке 5 тура группы L «Челси», который уже обеспечил себе пропуск в плей-офф, со счетом 4:0 разгромил греческий ПАОК.

Турнирное положение в группе перед заключительным туром:

  • «Челси» - 15 очков,
  • БАТЭ – 6 очков,
  • «Види» - 6 очков,
  • ПАОК – 3.

Чтобы выйти в плей-офф, БАТЭ в заключительном туре 13 декабря надо побеждать на выезде ПАОК. В 1/16 финала Лиги Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

- Есть несколько планов подготовки. Как видите, Борисов завалило, засыпало. Да и холодно. Прорабатывается вариант выезда на пару дней раньше к месту нашей дислокации в Салониках. Ну и главное, чтобы все были здоровы. Будем с нетерпением ждать матча с ПАОКом. Мы таких игр в своей биографии провели очень много - и они нам нравятся. Оттого еще интереснее, - прокомментировал дальнейшие планы команды главный тренер борисовчан Алексей БАГА. Слова наставника приводит официальный сайт клуба. 

БАТЭ вышел на второе место группы Лиги Европы
Борисовский БАТЭ с минимальным счетом проиграл «Челси» в Лиге Европы
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Благодаря победе над «Види» в рамках группового этапа Лиги Европы борисовчане имеют в активе 6 очков.
 
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