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Лучшим зданием года стала белорусская церковь в Лондоне

30.11.2018 08:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Лучшим зданием года стала белорусская церковь в Лондоне
БЕЛТА

Среди конкурентов белорусской церкви на конкурсе были религиозные постройки из Индии, Турции, Таиланда, Португалии, Ирана, Австралии и Сингапура, сообщает БЕЛТА со ссылкой на лондонское архитектурное бюро Spheron Architects.

Церковь также претендует на победу в номинации "Лучшее использование дерева".

Церковь святого Кирилла Туровского и Всех святых покровителей белорусского народа была построена в Лондоне в 2016 году как мемориал жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС. Она расположена напротив Белорусской библиотеки и музея имени Франциска Скорины. 

Лучшим зданием года стала белорусская церковь в Лондоне
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Белорусская Церковь святого Кирилла Туровского и Всех святых покровителей белорусского народа в британской столице признана лучшим религиозным зданием на...
 
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