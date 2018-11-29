|
Лучшим зданием года стала белорусская церковь в Лондоне
30.11.2018 08:44 — Разное | Аргументы и факты
Среди конкурентов белорусской церкви на конкурсе были религиозные постройки из Индии, Турции, Таиланда, Португалии, Ирана, Австралии и Сингапура, сообщает
Церковь также претендует на победу в номинации "Лучшее использование дерева".
Церковь святого Кирилла Туровского и Всех святых покровителей белорусского народа была построена в Лондоне в 2016 году как мемориал жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС. Она расположена напротив Белорусской библиотеки и музея имени Франциска Скорины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская Церковь святого Кирилла Туровского и Всех святых покровителей белорусского народа в британской столице признана лучшим религиозным зданием на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)