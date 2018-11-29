Лучшим зданием года стала белорусская церковь в Лондоне

Среди конкурентов белорусской церкви на конкурсе были религиозные постройки из Индии, Турции, Таиланда, Португалии, Ирана, Австралии и Сингапура, сообщает БЕЛТА со ссылкой на лондонское архитектурное бюро Spheron Architects.

Церковь также претендует на победу в номинации "Лучшее использование дерева".

Церковь святого Кирилла Туровского и Всех святых покровителей белорусского народа была построена в Лондоне в 2016 году как мемориал жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС. Она расположена напротив Белорусской библиотеки и музея имени Франциска Скорины.

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