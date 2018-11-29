БЖД планирует в 2019 году отказаться от привязки к доллару в расчетах за транзит





Расчет будет производиться в белорусских рублях.

Белорусская железная дорога намерена к концу 2019 года перейти на расчеты за транзит грузов по территории республики в белорусских рублях. Об этом сообщил начальник БЖД Владимир Морозов

Речь идет о расчетах за услуги по предоставлению путей и локомотивной тяги.

«В настоящее время тарифная политика БЖД и расчеты за транзит грузов по сети дороги привязаны к доллару. И ни для кого не секрет, что ведется работа по отказу от этой практики. Все будет проводиться в белорусских рублях в зависимости от соотношения белорусской и российской валют", - заявил Морозов в ходе круглого стола в Калининграде на тему транспортно-логистического потенциала.



Напомним, ранее сообщалось, что за 8 месяцев 2018 года БЖД увеличила объем грузоперевозок почти на 10% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.