«Воплі Відоплясова» привезут в Минск фееричный концерт

Специально ко Дню всех влюбленных легендарный украинский коллектив «Воплі Відоплясова» подготовил для белорусов особенную программу: 15 февраля на сцене столичного Prime Hall музыканты устроят по-настоящему рок-н-ролльный фееричный концерт.

Они всегда удивляют зрителей своей харизмой, бешеной энергетикой и драйвом, феерией звука и нестандартными музыкальными решениями.

Воплі Відоплясова называют легендой украинской рок-сцены и основателями украинского рок-н-ролла и этно-рока, ведь именно они стали первыми рокерами, исполняющими песни на украинском языке. За более чем 30-летнюю творческую деятельность большинство песен «ВВ» уже можно считать народными, ведь такие нетленные хиты, как «Весна», «Танцi», «День народження» знают сотни тысяч людей во всем мире и всегда встречаются зрителями с радостью и восторгом. К тому же, бессменного лидера «ВВ» Олега Скрипку можно смело назвать послом украинской культуры в Беларуси, и белорусской в Украине. Такие песни как «Танцi» и «Краіна Мрій» переведены на белорусский язык и всегда на выступлениях в Беларуси исполняются на нашем родном языке.

В новую фееричную программу вошли лучшие хиты «ВВ» за годы творчества, а также зрителей ждут новые песни, которых белорусы еще не слышали. Каждое выступление «ВВ» – это полноценное шоу с настоящим оркестром: видеоинсталляции, световое и звуковое шоу, и конечно, драйвовые рок-н-ролльные мотивы, которые заставляют танцевать каждого пришедшего зрителя с первого аккорда. «ВВ» не нужен никакой дополнительный допинг, чтобы устроить разрыв в зале, ведь главное для них – это зрители.

- Самый сильный допинг – сцена, это естественно для артиста, потому что важен обмен энергией. Ты даешь ее залу – зал возвращает, это тебя питает, это тебя поддерживает, - дополняет Олег Скрипка.

За годы творческой деятельности на счету «ВВ» 10 полноформатных альбомов, 13 видеоклипов, тысячи концертов и выступлений на крупных фестивалях во всем СНГ. К слову, своим название коллектив обязан Федору Михайловичу Достоевскому. В его произведении «Село Степанчиково и его обитатели» есть непризнанный лакей-графоман Видоплясов, который писал одноименные вздорные произведения. В составе группы: лидер и вокалист Олег Скрипка – Заслуженный артист Украины (2005г), Сергей Сахно (барабаны), Евгений Рогачавский (гитара), Алексей Мельченко (бас-гитара). Воплі Відоплясова частые гости в Беларуси, а в 2018 году стали хедлайнерами фестиваля LIDBEER-2018 в Лиде.

15 февраля, Prime Hall. Начало в 20:00

Билеты можно приобрести на allstars.by (без комиссии), у билетных операторов, в кассах города, в кассе и на сайте primehall.by