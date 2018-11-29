



В рамках инициативы «Кобрин спасает климат планеты» (проект международной технической помощи «Поддержка инициативы «Соглашение мэров» в Беларуси») проходит конкурс статей «Эко дружественный горожанин!». Инициатива реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза».

Природа всегда возьмёт своё.

Уильям Шекспир

Экология планеты – вопрос, касающийся всех и каждого. Нет такого человека на Земле, который бы не страдал от загрязнения окружающей среды, пусть даже многие этого не чувствуют и не осознают.

Человек – удивительное существо, единственное, которое, не задумываясь, загрязняет собственный дом. Можно сказать, что рубит сук, на котором сидит. Из года в год человечество делает свою жизнь всё более комфортной, окружая себя полезными вещами, создавая новые технологии, механизмы, изобретая вещества. И это, безусловно, хорошо, ведь прогресс и развитие являются важными составляющими нашей жизни. Но у этой медали есть обратная сторона, и она кроется в планомерном уничтожении растений, животных, загрязнении воздуха, вод и грунта. Заводы, фабрики и автомобили выбрасывают в атмосферу бесчисленное количество газов, разрушая тем самым озоновый слой, который защищает нас от солнечной радиации. Они делают воздух непригодным для дыхания, а кроме этого ещё и сливают нечистоты в озёра, реки и моря.

Радует одно – есть ещё неравнодушные люди, которые объединяются в общественные организации и становятся на защиту нашего общего дома. Однако когда смотришь новости, то ясно понимаешь, что их усилий явно недостаточно. Леса всё также продолжают вырубаться, моря загрязняются, а чистого воздуха становится всё меньше и меньше. О вымирании видов я даже не говорю. Неужели новая модель телефона или авто стоит безвозвратно потерянных лесов или тысяч заболевших людей? Уверена, что нет. Думаю, и вы согласитесь со мной.

Единственная надежда на то, что каждый осознает опасность, которая грозит природе, а значит человечеству, и будет жить, руководствуясь принципом: Чиста. Красива. Беззащитна.

Сумей сберечь её, спасти.

ГУО «Средняя школа №8 г. Кобрина»

Карпова Александра Вадимовна,

учащаяся 10 «Б» класса.