В Минске заработал Яндекс.Район

30 ноября в Минске начал работать сервис Яндекс.Район . С его помощью можно общаться с соседями: обсуждать районные новости, публиковать объявления и рассказывать друг другу об интересных местах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Яндекс.Район поможет узнать, что происходит поблизости, и обсудить насущное — к примеру, новый забор в сквере или гигантскую сосульку над подъездом. Кроме того, сервис подойдет тем, кому нужен соседский совет. Например, здесь можно выяснить, куда отдать ребенка заниматься фигурным катанием, где неподалеку есть хороший рынок или когда отремонтируют подземный переход.

«Городская среда — это не только парки, лавочки и велодорожки, но еще и коммуникации между людьми. Яндекс.Район предоставит минчанам удобную площадку, где соседи смогут общаться друг с другом, местные предприниматели — с клиентами, а городские активисты — с единомышленниками», — говорит Егор Цыганок, региональный директор Яндекса в Беларуси.

Помимо Минска, Яндекс.Район работает в Ташкенте и тринадцати городах России. Ежемесячная аудитория сервиса превышает четыре миллиона пользователей.