О чем он виляет? Как понять, что собака вам совсем не рада?

О чем говорит виляние хвостом, рассказывают основатели школы прикладной дрессировки и коррекции поведения собак PiBo Надежда ПИГАРЕВА и Анастасия БОБКОВА.

- Размахивание хвостом - это лишь признак возбуждения, которое бывает разного сорта: от яростного предвкушения битвы до радости или ужаса перед смертельной опасностью.

Охота и неволя

Например, такса на охоте стоит перед барсучьей норой, напряженная и сосредоточенная, ожидая команды «Взять!». Хвост ее при этом ведет себя как взбесившийся метроном. Со стороны может показаться, что такса счастлива встретиться с барсуком. Но на самом деле она готовится убивать и радуется предстоящей охоте, а не дружеской встрече.

Бывает, что пес очень боится вас или другую собаку. Вполне вероятно, что при этом он тоже будет помахивать хвостом, потому что волнуется и не знает, чего ожидать - ссоры или мирной «беседы». При этом хвост спрятан между ног, но его виляние может сбить с толку. Если пытаться погладить испуганную собаку, принимая такое поведение за знаки приветствия, велик шанс нарваться на последствия агрессии от страха: пес попытается вас укусить просто потому, что вы не оставили ему выбора - вторглись в личное пространство с неясными намерениями.

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От улыбки…

Если ваш пес спит, устав от забега в парке, а вы его спросите: «Как дела?», то он махнет вам хвостом, даже не просыпаясь. Собственное имя для большинства собак - сигнал того, что зовут приласкать или дать лакомство. Как следствие появляется возбуждение, которое выражается вилянием хвоста.

Поскольку только по сигналам хвоста нельзя определить, рада вам собака или хочет обидеть, необходимо понимать и другие знаки. Например, перед дракой, охотой или во время обучения защите хозяина хвост собаки задран высоко. Виляет очень быстро, а все тело при этом напряжено и неподвижно перед атакой. Собака пристально смотрит на объект нападения. А вот если собаке страшно, помахивать хвостом она будет практически на уровне земли. Сгорбится, сольется со стеной, вытаращит глаза и прижмет уши. Некоторые даже растягивают губы в подобии улыбки, а человек думает: «Вот какая приветливая собака - улыбается, хвостом машет». Нависает над ней (никогда не склоняйтесь над собакой сверху, особенно над незнакомой, - для собак это знак угрозы) и сообщает трусихе, какая она славная собачка. А «славная собачка» может вцепиться в лицо. (Подробнее о том, как собаке и человеку лучше понимать друг друга, можно будет прочесть в книге, которая готовится к изданию под рабочим названием «Гладь, люби, хвали».)

А вот когда вы вернулись домой после долгого рабочего дня, ваш пес действительно неподдельно радуется и виляет не только хвостом, но и всем телом. Если сравнить такое возбуждение с агрессией или страхом, разница очевидна - весь корпус раскачивается из стороны в сторону вслед за хвостом, взгляд не сфокусирован ни на чем конкретном, уши прижаты, а язык облизывает губы - свои, ваши и любые другие, которые попадутся.

Хвост никогда не врет. Ни одна собака не поднимет хвост, когда ей страшно, и не заставит его усилием воли остановиться, если есть повод им повилять. Если люди постараются понять, о чем говорит собака, то множества неприятностей можно будет избежать. Кстати, любить собак при этом совсем не обязательно. Это простые правила безопасности.