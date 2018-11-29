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«Наше наследие: вчера, сегодня, завтра»

30.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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23 диплома получили учащиеся студий «Мечта» и «Арт-кукла» по итогам участия в республиканской выставке-конкурсе детских художественных проектов «Спрадвечнае заўтра»

23 диплома получили учащиеся студий «Мечта» и «Арт-кукла» по итогам участия в республиканской выставке-конкурсе детских художественных проектов «Спрадвечнае заўтра» коллективов декоративно-прикладного творчества учреждений дополнительного образования детей и молодежи, имеющих звание «Заслуженный», «Народный», «Образцовый».

В процессе работы над проектами ребята знакомились с традициями и культурным наследием Беларуси, узнавали о мифологических существах и славянских богах, изучали новые техники декоративно-прикладного творчества.

«Участвуя в этом конкурсе, каждый из участников смог не только проявить свой талант, мастерство, продемонстрировать умение работать в коллективе, но и попробовал свои силы в освоении нового при создании интересного проекта», отметили члены республиканского жюри.


 
 
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23 диплома получили учащиеся студий «Мечта» и «Арт-кукла» по итогам участия в республиканской выставке-конкурсе детских художественных проектов...
 
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