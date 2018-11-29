Глава Калинковичского района провел прием граждан





На личный прием к председателю райисполкома Сергею Гвоздю приходят люди с разными проблемами. И для каждого из них его проблема представляется самой важной.

Впрочем, в действительности так оно и есть. Потому что на прием к главе района люди идут тогда, когда сами не в состоянии решить тот или иной вопрос.

В нынешний раз Сергей Гвоздь принял более десяти человек. Женщина, которая почти тридцать лет отработала швеей, успела даже поработать в качестве индивидуального предпринимателя, теперь по состоянию здоровья не может заниматься прежним делом и просила председателя райисполкома помочь с трудоустройством, учитывая ее 2-ю рабочую группу.

По вопросу трудоустройства обратилась и жительница одного из сельских населенных пунктов. Только месяц назад она уволилась из хозяйства, а теперь обратилась к главе района, чтобы ее взяли обратно, причем согласна на любую работу. Буквально тут же Сергей Гвоздь позвонил руководителю хозяйства, попросил трудоустроить женщину, у которой двое несовершеннолетних детей, обратно. По всей видимости, у руководителя есть претензии к женщине, как работнице. Глава района выслушал и сказал: «Человеку нужно давать шанс!»

По поводу работы пришла и молодая многодетная мама. Тоже вроде бы согласна на любые условия. Тут же выясняется, что ей уже дважды предлагали трудоустройство в разных местах, в том числе и на мясокомбинате. Женщина и медкомиссию прошла, и документы оформила, а потом… не явилась на работу. И здесь глава района тоже обещал помочь.

Как и в случае с 40-летним мужчиной, который в результате перенесенной операции и полученной инвалидности может работать только на определенных работах. Сергей Гвоздь распорядился подобрать что-нибудь подходящее.

Наравне с трудоустройством еще одной актуальной проблемой является получение жилья. Первая посетительница заявила, что стоит на очереди с 2012 года. Но не в городе, а в сельисполкоме. Однако на предложения подыскать вариант по месту очереди, она резко и категорично отнекивается, заявляя, что рассматривает только городской вариант, потому что работает в городе, снимает квартиру и здесь с ней проживает один ребенок, а она хочет забрать и второго, который из-за тесноты живет с бабушкой.

Председатель райисполкома внимательно выслушал заявительницу, предложил вариант решения жилищной проблемы. Женщина отреагировала эмоционально, на что Сергей Гвоздь заметил: «Вы не торопитесь, подумайте, взвесьте «за» и «против». Я стараюсь вам помочь, а вы сразу воспринимаете мое предложение в штыки».

Не обошлось без эмоций и у следующих посетительниц. Чисто по-человечески их вполне можно понять, ведь каждому хочется иметь свое жилье. К тому же, они востребованные специалисты с высшим образованием. Однако бывают ситуации, когда понимание вопроса по-человечески и решение его законным способом не одно и то же. Как тут поступить? Еще в одном случае мать-одиночка стояла на очереди с 2008 года, но потом потеряла право на нее. Почему? Потому что прописана у родителей в частном доме с площадью 30 м2. Но потом родители сделали пристройку, дом увеличился, и метров стало хватать на всех. Но прописка – одно, а так она проживает на 10 м2 в общежитии, мечтая о заветных собственных метрах. И в данных случаях глава района также пообещал, что сделает всё от него зависящее, чтобы помочь.

С жилищным вопросом обратилась к Сергею Гвоздю и пенсионерка. Она хотела бы продать свою 2-комнатную квартиру и переехать к дочери в Минск. Но вырученных денег явно не хватит на приобретение своего жилья в столице. Женщина просила председателя райисполкома разобраться, можно ли добавить чеки «Имущество», чтобы купить жилье, потому что по закону чеки учитываются лишь в том случае, если человек стоит на очереди на улучшение жилищных условий.

Было еще одно обращение по жилищному вопросу. Но если в предыдущих случаях посетители просили выделить им хотя бы арендное жилье, то в этом случае молодая женщина… отказывалась от жилья. Дело в том, что молодая семья с двумя маленькими детьми получила квартиру в новом доме. Потом начался разлад, супруги развелись, но продолжали жить в одной квартире. А в один прекрасный момент нигде не работающий бывший муж взял и выставил бывшую жену с детьми на улицу. Молодая женщина ушла с детьми к родителям. Хотя квартира записана на ней, и кредит платит тоже она.

Выслушав заявительницу, председатель райисполкома дал поручение соответствующим структурам разобраться в ситуации.

Были и другие обращения: по поводу проведения линии электропередач к построенному дому в сельском населенном пункте, из-за чего его нельзя ввести в строй, по конфликтной ситуации между соседями в садоводческом товариществе, а также по вопросу выделения здания под приют для бездомных животных.

Коллективную просьбу вмешаться и разобраться донесла до главы района уличком одной из городских улиц. Она рассказала, что на их улицу привезли огромную длинную трубу и собираются установить в том месте, где любят гулять местные жители. Как пояснил начальник землеустроительной службы, один из сотовых операторов страны получил разрешение установить там свою вышку. На что глава района Сергей Гвоздь сказал: «Приостановите работы, разберитесь и решите вопрос так, чтобы не ущемлять местных жителей. А впредь подобные решения принимать только после согласования с людьми путем опроса».

Александр Веко.