«Главный агроном» Городокского района Ирина Прыжанкова

В народе говорят, что как только рождается человек — загорается на небе звезда. Когда появилась на свет Ирина Прыжанкова — главный специалист управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, — вечернее небо над Белой Дубравой в Могилевской области пополнилась новой ночной красавицей. Она не прощается с девушкой, ведет вперед. В 2011 г. ее звезда привела Ирину (на снимке) на Городокщину, открывшая перед молодым специалистом путь к становлению как личности, а также к повышению профессионального мастерства.





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