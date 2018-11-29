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«Главный агроном» Городокского района Ирина Прыжанкова

30.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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В народе говорят, что как только рождается человек — загорается на небе звезда. Когда появилась на свет Ирина Прыжанкова — главный специалист управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, — вечернее небо над Белой Дубравой в Могилевской области пополнилась новой ночной красавицей. Она не прощается с девушкой, ведет вперед. В 2011 г. ее звезда привела Ирину (на снимке) на Городокщину, открывшая перед молодым специалистом путь к становлению как личности, а также к повышению профессионального мастерства.

«Главный агроном» Городокского района Ирина Прыжанкова

Подробнее читайте в №92 от 30.11.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv . 

 
 
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В народе говорят, что как только рождается человек — загорается на небе звезда. Когда появилась на свет Ирина Прыжанкова — главный специалист управления по...
 
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