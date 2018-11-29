ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ленинском районе г. Бреста подвели итоги XVII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

30.11.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

28 ноября 2018 года исполнилось бы 60 лет Герою Беларуси В.Н. Карвату. Владимир Карват – яркий пример самоотверженного служения своей Родине. Брестчане с благодарностью чтят его память.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61091.php

Бреста подвели итоги XVII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата " alt="В Ленинском районе г. Бреста подвели итоги XVII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата ">

В день рождения героя завершился XVII турнир по волейболу, в котором принимали участие более 280 спортсменов: 15 команд учреждений образования и 13 команд работающей молодежи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61091.php

В Ленинском районе г. Бреста подвели итоги XVII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

Объявляем победителей среди учащихся учреждений образования:

1-е место заняла команда ГУО «Брестский областной лицей имени П.М.Машерова»;

2-е место у команды ГУО «Средняя школа № 5 г. Бреста»;

3-е место - ГУО «Гимназии № 1 г. Бреста»;

4-е место - ГУО «Гимназии № 5 г. Бреста».

Победители среди работающей молодежи:

1-е место у сборной команды членов БРСМ «Молодежь Бреста»;

2-е место - ОАО «Брестский мясокомбинат»;

3-е место - ОВД администрации Ленинского района г. Бреста;

Диплом «За волю к победе» у сборной команды УО «Брестский государственный торгово-технологический колледж».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61091.php

В Ленинском районе г. Бреста подвели итоги XVII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

Благодарности за участие получили команды: ОАО «Продтовары», РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», ОАО «Брестское пиво», ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко», СП «Санта Бремор» ООО, сборная УЗ «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии» и ГУ "Брестский областной центр гигиены", УЗ «Брестская городская поликлиника № 1 г. Бреста», КУП «Брестский городской ремонтно-строительный трест», ОАО «Брестхлебопродукт».

Традиционно, на финальных играх присутствовали родственники Владимира Карвата.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 ноября 2018 года исполнилось бы 60 лет Герою Беларуси В.Н. Карвату. Владимир Карват – яркий пример самоотверженного служения своей Родине. Брестчане с...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Главный агроном» Городокского района Ирина Прыжанкова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика