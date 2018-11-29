28 ноября 2018 года исполнилось бы 60 лет Герою Беларуси В.Н. Карвату. Владимир Карват – яркий пример самоотверженного служения своей Родине. Брестчане с благодарностью чтят его память.



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Бреста подвели итоги XVII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата " alt="В Ленинском районе г. Бреста подвели итоги XVII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата ">



В день рождения героя завершился XVII турнир по волейболу, в котором принимали участие более 280 спортсменов: 15 команд учреждений образования и 13 команд работающей молодежи.



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Объявляем победителей среди учащихся учреждений образования:

1-е место заняла команда ГУО «Брестский областной лицей имени П.М.Машерова»;

2-е место у команды ГУО «Средняя школа № 5 г. Бреста»;

3-е место - ГУО «Гимназии № 1 г. Бреста»;

4-е место - ГУО «Гимназии № 5 г. Бреста».

Победители среди работающей молодежи:

1-е место у сборной команды членов БРСМ «Молодежь Бреста»;

2-е место - ОАО «Брестский мясокомбинат»;

3-е место - ОВД администрации Ленинского района г. Бреста;

Диплом «За волю к победе» у сборной команды УО «Брестский государственный торгово-технологический колледж».



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Благодарности за участие получили команды: ОАО «Продтовары», РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», ОАО «Брестское пиво», ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко», СП «Санта Бремор» ООО, сборная УЗ «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии» и ГУ "Брестский областной центр гигиены", УЗ «Брестская городская поликлиника № 1 г. Бреста», КУП «Брестский городской ремонтно-строительный трест», ОАО «Брестхлебопродукт».

Традиционно, на финальных играх присутствовали родственники Владимира Карвата.