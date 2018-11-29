ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 20 работ представлено на конкурс Pinsk Invest Weekend-11

30.11.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Пинске в Полесском государственном университете сегодня пройдет конкурс инновационных проектов молодых разработчиков Pinsk Invest Weekend-11, сообщила корреспонденту БЕЛТА декан экономического факультета вуза Ирина Зборина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61090.php

Около 20 работ представлено на конкурс Pinsk Invest Weekend-11

Всего представлено 17 проектов. В основном это студенческие разработки. Инновационные предложения молодежи лежат в плоскости высоких технологий, касаются сферы туризма и здорового образа жизни, имеют сельскохозяйственную направленность. "Как правило, над проектами, которые будут презентованы, трудились сборные группы студентов разных факультетов и специальностей. Но в каждую из них обязательно входит представитель экономического факультета, который обсчитывал саму идею. В принципе, этот конкурс стимулирует студенческую активность", - сказала декан.

Pinsk Invest Weekend уже приобрел международный статус, отметила Ирина Зборина. В конкурсе ежегодно принимают участие представители зарубежных вузов. Например, Одесский национальный экономический университет участвует в пинском стартап-форуме в третий раз. В нынешнем году одесситы представят разработку в IT-сфере.

Во время форума состоится онлайн-трансляция с Могилевским университетом продовольствия. Таким образом будет презентован проект "Кірмаш смаку". Студенты этого вуза проведут мастер-класс по приготовлению оригинальных блюд здорового питания.

На конкурс отобраны 5 лучших идей финалистов мини-проекта "Создай свой бизнес в креативной экономике", который проходил на базе ПолессГУ в рамках программы "Развитие образования взрослых в Республике Беларусь" при содействии Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии. В мини-проекте участвовали начинающие предприниматели Пинска и Пинского района. Их инициативы заключаются в развитии ремесленничества и арт-пространства (креативного хаба), в котором творческие люди могли бы проводить различные мероприятия и мастер-классы. Идеи представляют особую актуальность в преддверии 2019 года, в течение которого Пинск будет иметь статус культурной столицы республики.

Во время Pinsk Invest Weekend-11 будет организована также секция для школьников и лицеистов, имеющих идеи и наработки, которые могут быть представлены в виде StartUp-проектов.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пинске в Полесском государственном университете сегодня пройдет конкурс инновационных проектов молодых разработчиков Pinsk Invest Weekend-11, сообщила корреспонденту...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Главный агроном» Городокского района Ирина Прыжанкова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика