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Останки 96 красноармейцев перезахоронят сегодня в Бресте

30.11.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте сегодня состоится церемония перезахоронения останков 96 воинов-красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском горисполкоме.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61089.php

Останки 96 красноармейцев перезахоронят сегодня в Бресте

Бойцы 52-го отдельного специализированного батальона Министерства обороны с 25 сентября по 30 октября вели раскопки на территории 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Там в 1941-1942 годах размещался лагерь-госпиталь "Ревир". Поисковики исследовали участок вблизи пожарного водоема, им удалось обнаружить останки 94 советских военнопленных.

"Хоронили плененных красноармейцев в нескольких могилах. Об этом есть свидетельские показания защитника Брестской крепости Самвела Матевосяна. Он был узником лагеря в 1941 году, но смог сбежать с группой солдат. Позже очевидцы описали лагерь, воспроизвели схему расположения могил", - отметили в горисполкоме. Собеседники добавили, что останки еще двух бойцов были найдены в мае во время земляных работ в парке тысячелетия Бреста.

У памятного знака, установленного на Ковельском шоссе, сегодня состоится церемония перезахоронения защитников Отечества. Их прах предадут земле согласно христианским традициям, со всеми воинскими почестями. В траурной церемонии примут участие представители местных органов власти, священнослужители, ветераны, студенты, школьники и воины Брестского гарнизона.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61089.php

Останки 96 красноармейцев перезахоронят сегодня в Бресте

Подзахоронения в братскую могилу мемориала проводятся не в первый раз. Там покоятся около 2,5 тыс. воинов, чьи останки найдены поисковиками. Всего, по официальным данным, в лагере-госпитале "Ревир" гитлеровцы расстреляли и замучили около 15 тыс. советских граждан.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте сегодня состоится церемония перезахоронения останков 96 воинов-красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту...
 
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