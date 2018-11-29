ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Микроавтобус сбил велосипедистку в Столинском районе

30.11.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Столинском районе микроавтобус сбил велосипедистку, женщина погибла, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61088.php

Микроавтобус сбил велосипедистку в Столинском районе

Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 ноября примерно в 17.55. За рулем микроавтобуса "Фольксваген" находился житель Минска. Вблизи деревни Верхний Теребежов водитель сбил ехавшую на велосипеде женщину 1961 года рождения. От полученных травм она скончалась.

Проводится проверка. Установлено, что погибшая не была обозначена световозвращающими элементами.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Столинском районе микроавтобус сбил велосипедистку, женщина погибла, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси. Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 ноября...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Главный агроном» Городокского района Ирина Прыжанкова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика