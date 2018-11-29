У пауков нашли молоко

Подобно млекопитающим, выкармливающим своих детенышей молоком, матери-паучихи Toxeus magnus кормят своих детенышей питательной жидкостью. Паучье молоко незаменимо для детенышей в первые недели и является дополнительной поддержкой еще долгое время, когда они уже могут и сами добыть себе пищу. Это молоко содержит в четыре раза больше белка, чем молоко коров, говорится в исследовании, опубликованном в Science, пишет N+1 .



Паук Toxeus magnus. Изображение: Chen Zhanqi

Для многих видов выживание потомства полностью зависит от питания, предоставленного родителями. Чемпионы по интенсивности и продолжительности опеки над детенышами, конечно, млекопитающие. Но и в других группах животных встречаются подобные лактации способы кормления детенышей. Некоторые виды лягушек, рыб, термитов, муравьев и брюхоногих моллюсков помимо оплодотворенных яиц откладывает и неоплодотворенные трофические яйца, специально для того, чтобы вылупившиеся детеныши могли их съесть. Амазонские цихлиды выделяют слизь на поверхности кожи, которой питаются мальки, а тараканы и некоторые птицы пошли еще дальше и кормят детенышей некоторое время своим молоком.

Группа ученых из Китая под руководством Ханти Чена (Zhanqi Chen) из Китайской Академии Наук в Юннане впервые описали материнское поведение паука (Toxeus magnus) из семейства Пауков-скакунов (Salticidae) в лабораторных условиях. Исследователи пронаблюдали за 19 гнездами, в которых паучихи вывели потомство.

Паучата не покидали выводковое гнездо для кормления в первые 20 дней, а мать-паучиха не приносила еду в гнездо, однако паучата постоянно росли в длину и выросли с 0,9 миллиметра в момент вылупления до 3,5 миллиметра к 20 дню жизни. При более пристальном наблюдении оказалось, что паучиха кормила детенышей питательной жидкостью, которую авторы назвали молоком. Эта жидкость выделялась из эпигастральной борозды матери рядом с яйцекладом. В паучьем молоке содержится сахар, жир и белок, содержание которого в четыре раза выше, чем в коровьем молоке.

В первую неделю после вылупления паучата пили капельки молока, которые паучиха оставляла на внутренней поверхности гнезда. Начиная со второй недели жизни маленькие пауки пили молоко прямо из эпигастральной борозды матери. Хотя паучата и начали покидать гнездо после двадцатого дня жизни, они продолжали пить молоко в среднем до 37,5 дня. К этому моменту они уже вырастали до 5,26 миллиметра, то есть 80 процентов длины взрослого паука. В следующие двадцать дней паучиха уже не кормила паучат молоком, но они все равно возвращались в гнездо ночевать до наступления половой зрелости.

До наступления половой зрелости, первые примерно 60 дней, мать относилась ко всем паучатам одинаково, однако после совершеннолетия в гнездо продолжала пускать только дочерей. Сыновей мать атаковала при попытке проникнуть в гнездо. Такое разделение полов может помочь паукам избежать близкородственного скрещивания.

Кроме наблюдений, авторы также провели ряд экспериментов. Авторы замазали самке эпигастральные борозды, чтобы молоко не выделялось. В первом случае сразу после вылупления, после чего паучата перестали развиваться и погибли на 10−11 день, тем самым продемонстрировав свою полную зависимость от материнского молока. Во втором эксперименте исследователи в одном случае остановили выработку молока на двадцатый день, а в другом — забрали паучиху от детенышей в то же время, чтобы оценить влияние молока и молока вместе с материнской заботой. Прекращение кормления молоком снизило выживаемость детенышей всего на два процента, в то время как удаление матери сократило выживаемость с 76 до 50 процентов, а также снизило размеры тел паучат в среднем на 12 процентов. Паучата, у которых была мать, гораздо реже покидали гнездо. Более высокая выживаемость при наличии матери, но в отсутствие молока может быть связана с меньшим числом паразитов. Это не было определено количественно, но исследователи заметили, что паразиты редко были на паучатах, за которыми ухаживала мать. Возможно, решающую роль сыграла уборка и починка гнезда, которыми занималась паучиха.