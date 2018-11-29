Скинуть десятку. Вещи, которые помогут вам выглядеть моложе своих лет

Какой он, гардероб среднестатистической россиянки после 40? Обилие темных цветов, юбки в пол, скучная классика и никакого креатива. Именно по этой причине в свои 40 лет наши женщины выглядят на все 50, а то и 60! Как бороться с подобной проблемой и вернуть себе молодость с помощью грамотно подобранных вещей, рассказывает эксперт по моде и стилю Мила Марсель.

1. Покупаем то самое платье

В вашем гардеробе непременно должно появиться бежево-коричневое или бежево-розовое платье. Первый вариант подойдет для более теплого цветотипа внешности, второй — для холодного, т. е. для женщин со светлыми глазами и волосами. Заранее хочу предостеречь вас от темных оттенков (бордового или болотного), поскольку они лишь подчеркнут морщинки и круги под глазами. В то время как бежево-коричневый или бежево-розовый значительно освежат цвет лица! Что касается фасона, то пусть платье будет классического кроя, с женственным силуэтом.

2. Ищем идеальный жакет

Еще один важный элемент в гардеробе женщин, которые хотят выглядеть молодо, — жакет из ткани простой фактуры. Почему я предлагаю выбрать именно простую фактуру? Дело в том, что сложная обычно добавляет объем, который не нужен дамам в возрасте (будем откровенны, он в принципе мало кому нужен).

Сразу подчеркну, что жакет должен сидеть идеально. Не надо никакого oversize или вещей на несколько размеров меньше, иначе вы будете выглядеть в этой одежде так, как если бы сняли ее с чужого плеча.

Кстати, этот элемент вашего гардероба вполне может быть темных оттенков, если вы сумеете грамотно обыграть его аксессуарами.

3. Must have

Яркие платки светлых оттенков способны творить настоящие чудеса, а именно делать вашу кожу красивее и свежее, а также скрывать круги под глазами. Кроме того, они в буквальном смысле спасут ситуацию, если на вас надет темный жакет или платье! Рекомендую не ограничиваться одной или двумя моделями, пусть в вашем гардеробе будет много подобных аксессуаров, главное — это научиться их красиво завязывать.

4. Убираем драгоценности с глаз долой

Обратите внимание на модные украшения. Нет, не драгоценности, хотя их с годами обычно скапливается достаточно много. Присмотритесь к аксессуарам в обычных магазинах.

Безусловно, я не призываю вас полностью отказываться от дорогих украшений. Но если уж вы носите такие, то пусть это будет либо элегантное красивое кольцо, либо серьги. Не надевайте все сразу, иначе выдадите ваш возраст. Когда речь идет о доступных, но модных украшениях, данное правило не работает, так что со спокойной душой делайте акцент на них.

5. Не боимся светлых тонов

Я всегда говорю об одежде светлых тонов, но, как показывает практика, женщины, которые перешагнули определенный возрастной порог, относятся к ней достаточно осторожно. А зря! Важно лишь придерживаться принципа монохромности, поскольку это всегда зрительно вытянет вашу фигуру и силуэт. В идеале в гардеробе должен появиться светлый комбинезон, но, поскольку не на каждой фигуре он будет смотреться безупречно, в качестве альтернативы можно выбрать костюм, удлиненное платье или юбку и джемпер одного цвета.



Фото: из личного архива Милы Марсель

6. Носим джинсы

Одним из самых удобных элементов одежды, безусловно, являются брюки. Как выглядеть в них моложе? Спасением в данном случае станут лампасы, которые сейчас в моде. В чем прелесть этого дополнения? Во-первых, оно стройнит, во-вторых, придает вашему образу спортивный молодой задор. А мы этого и добиваемся.

К классическим брюкам я бы советовала относиться более осторожно, лучше замените их на хорошо сидящие джинсы. Вот простой, но при этом обладающий ярко выраженным омолаживающим эффектом образ: светлая рубашка, жакет, джинсы, элегантный платок на шее.

7. Празднуем красиво

Скоро начнется череда корпоративов и всевозможных вечеринок. Какой же образ будет убавлять возраст? Все просто: забудьте о вечернем платье в пол и найдите для себя простое платье-футляр идущего вам оттенка. Кстати, на плечи можно накинуть хорошо сидящий удобный блестящий жакет или кардиган, пусть он будет из пайеток или блестящей нитки и т. д. Несомненный плюс такого образа заключается в том, что в будущем вы сможете носить его элементы по отдельности.

8. Позволяем себе немного пошалить

Я настоятельно рекомендую вам приобрести кеды, ведь это не только удобно, но и очень современно! Главное, что такая обувь подходит и к платьям, и к джинсам.

9. Надеваем платье-халат

В вашем шкафу обязательно должно «поселиться» элегантное платье-халат! Длина зависит только от вашей комплекции и желания (или нежелания) открывать ноги в районе колен. У такой модели обычно всегда привлекательная линия декольте, которую в случае необходимости можно закрыть платком, подчеркнута линия талии. Оно красиво смотрится в движении или когда вы сидите. Но не увлекайтесь платьями со сложными рисунками и узорами, поскольку они забирают на себя очень много внимания и увеличивают ваши объемы.

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10. Утепляемся со вкусом

Конечно, когда на улице холодно, всех женщин волнует вопрос: какую верхнюю одежду выбрать? Я очень рекомендую пуховик кроя баллон или oversize. А еще настаиваю на том, чтобы верхняя одежда обязательно была светлых оттенков! Оставьте в прошлом черные, пусть даже и элегантные, но скучные драповые пальто.